Alonso: Er is geen "coureurstalent" nodig met F1-auto's van 2026

Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië opnieuw vernietigend uitgehaald naar het Formule 1-reglement van 2026 door te stellen dat er geen “rijderstalent” nodig is.

Dit jaar heeft F1 zijn nieuwste reglementsherziening ingevoerd, met radicale veranderingen aan zowel het chassis als de power unit, waarbij dat laatste het meest omstreden punt is.

Dat komt doordat F1 is opgeschoven naar een 50-50-verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, wat voor een ander type racen zorgt waarbij batterijmanagement cruciaal is.

Het heeft geleid tot een vorm van racen die ‘yo-yo’ wordt genoemd, waarbij verschillende energieniveaus tot meer inhaalacties leiden en op plekken waar die eerder niet werden gezien, iets wat afgelopen weekend volop te zien was op het energievretende circuit van Silverstone.

Vooral de sprintrace kende yo-yo-gevechten door het hele veld en dat heeft de Aston Martin-coureur geërgerd, die eerder beweerde dat de auto’s van 2026 de “slechtste” waren waarmee hij in Monaco had gereden.

“Het hangt ervan af wat de fans en de sport willen,” zei Alonso na de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Gisteren zag ik herhalingen van de sprint, mensen die midden op de rechte stukken inhaalden met meer batterij.

“Er is dus geen enkele input van de coureur of rijderstalent nodig om een auto voor je in te halen. Je hoeft niemand uit te remmen, je hoeft niet buitenom in te halen, je hoeft geen enkel risico te nemen.

“Je drukt gewoon op één knop, en je haalt in als je een betere power unit hebt dan de auto voor je.”

Wat Alonso, die sinds zijn debuut in 2001 met veel generaties F1-auto’s heeft gereden, uiteraard niet helpt, is dat Aston Martin dit jaar een achterhoedeteam is dat met nieuwkomer Cadillac vecht.

Silverstone was “meer van hetzelfde” voor de 44-jarige, die buiten de punten finishte en zelfs zag dat zijn AMR26 zichzelf tijdens de formatieronde uitschakelde.

“Meer van hetzelfde” zou waarschijnlijk ook van toepassing kunnen zijn op de Grand Prix van België van volgende week, waarvan Alonso denkt dat die vergelijkbaar zal zijn met Silverstone, met zijn snelle bochten en lange rechte stukken.

Spa-Francorchamps Photo by: Erik Junius

“Uiteraard zijn Silverstone en Spa heel zwaar op energie,” zei Alonso. “Je kunt niet overal op de rechte stukken deployen.

“Volgende week wordt het hetzelfde verhaal. Als je in Spa van bocht 1 tot 5 deployt, is het finito voor de rest van de ronde. Dus je moet daar een beetje sparen om van 14 tot de busstop[chicane] deployment te hebben.

“Maar als je op die twee rechte stukken deployt, wat de optimale deployment is, dan is er één minuut, sector 2, helemaal geen deployment.

“En met helemaal geen deployment mogen we niet vergeten dat we dit jaar aanzienlijk minder vermogen hebben dan vorig jaar en minder vermogen dan F2 - dat is het geval wanneer je de deployment afkapt.

“Dus ja, het is een uitdaging."

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