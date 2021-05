De Formule 1-teams zijn zich momenteel volop aan het voorbereiden op de meest ingrijpende reglementswijziging in jaren. Na dit seizoen zal het technisch reglement namelijk op de schop gaan en komt er een nieuw pakket aan regels dat onder andere de strijd op de baan ten goede moet komen.

Hoewel de nieuwe auto’s betere wiel-aan-wiel gevechten op moeten leveren op de baan, vreest Fernando Alonso dat de nieuwe regels ook een keerzijde zullen hebben. Zoals in het verleden wel vaker te zien was kan een dergelijke reglementswijziging namelijk voor een flinke wijziging van de rangorde zorgen, wat ook kan resulteren in het feit dat een team een flinke voorsprong in handen krijgt.

Op de vraag van Autosport wat voor impact de nieuwe regels gaan hebben, antwoordt Alonso: “In het kader van de strijd om de wereldtitel en andere mogelijkheden is dat nog moeilijk te zeggen. In het eerste jaar [na een reglementswijziging] is er vaak een team dat iets extra’s heeft, dat de nieuwe regels net iets anders heeft geïnterpreteerd en daar voordeel uit kan halen. Hopelijk, na twee of drie jaar, zullen de nieuwe regels voor 2022 voor heel spannende gevechten gaan zorgen tussen meerdere teams, dat is alleen maar beter voor de toekomst.”

Alonso denkt dus dat de Formule 1-fans aanvankelijk nog even geduld moeten hebben, maar dat de nieuwe regels uiteindelijk wel het beste zijn voor de sport: “Ik weet niet of het al gaat gebeuren in 2022, maar die spannende strijd gaat er zeker komen. De reglementen zijn namelijk zo geschreven dat ze alle slimmigheden zoveel mogelijk coveren. Alle onderdelen die voor de snelheid moeten zorgen zullen vrij standaard worden en er wordt geprobeerd om een betere, spannendere strijd te creëren.”

2021 een voorbereidingsjaar

Alonso zelf maakte er vorig jaar tijdens de bekendmaking van zijn Formule 1-rentree geen geheim van dat hij zich met het team van Alpine vooral focust op 2022. Het huidige seizoen ziet de Spanjaard dan ook vooral als een overbruggingsjaar, al wil hij natuurlijk ook dit seizoen al presteren: “Het is anders, want ieder weekend dat je op een circuit doorbrengt ben je gewoon een competitief persoon, wil je leveren en racen en wil je het goed doen. Maar over het algemeen is 2021 wel een voorbereidingsjaar ja, zonder twijfel.”

“Ik denk dat iedereen op de grid, zeker na het uitstellen van de nieuwe regels tot 2022, wel begrijpt en geaccepteerd heeft dat 2021 een voorbereidingsjaar is, in een post-coronajaar met min of meer dezelfde auto’s als afgelopen seizoen. Dit is dan ook een seizoen om dingen uit te proberen, zoals de sprintraces. Het is in dat opzicht voor veel dingen een testseizoen. Het is een kwestie van wachten en hopen dat 2022 geen voortzetting gaat zijn, maar meer een revolutie misschien. Dat is wat we willen.”

Het volledige interview met Alonso is vanaf 20 mei te lezen in het nieuwe nummer van Autosport Magazine. De nieuwste editie is via deze link online te bestellen.