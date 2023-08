Aston Martin was begin dit seizoen een van de grootste positieve verrassingen van de Formule 1. Na twee moeizame seizoenen in de achterhoede en de staart van het middenveld ontpopte het team zich plots tot de grootste concurrent van Red Bull Racing. Het gat tussen die twee teams was groot, maar Fernando Alonso stond mede dankzij de sterke prestaties van de AMR23 in vijf van de eerste zes races op het podium namens zijn nieuwe werkgever. In Monaco en Canada behaalde de tweevoudig wereldkampioen zijn beste resultaten met de tweede plaats.

Waar de concurrentie met enkele grote updatepakketten kwamen, bleef de ontwikkeling bij Aston Martin wat achter. Teams als Mercedes en McLaren hebben een flinke stap vooruit gezet waardoor de resultaten van Aston Martin de afgelopen races wat tegenvielen. Sinds Oostenrijk kwam Alonso niet verder dan de vijfde plaats. Toch omschrijft Alonso het seizoen tot nu toe als 'ongelofelijk'. "[Het is een] droom van een eerste seizoenshelft geweest. We staan derde bij de constructeurs, voor Ferrari. Bij de coureurs staan we op de derde plaats, samen met Lewis [Hamilton]. Dat was niet voor te stellen in Bahrein", doelt hij op de openingsrace van het seizoen.

De overstap van Alonso van Alpine naar Aston Martin zorgde voor flink wat gefronste wenkbrauwen, gezien de verschillen in prestaties van beide teams. Het leek in eerste instantie een downgrade, maar bleek uiteindelijk een upgrade. "Het zou fijn zijn om een glazen bol te hebben en voordat je een beslissing neemt om van team te veranderen, de toekomst te kennen", grapt Alonso. "Maar uiteindelijk ben ik blij met waar ik nu ben. Dit is een project voor de toekomst en ik ben er erg trots op."

Voorlopig heeft Alonso geen behoefte aan een tweede afscheid van de Formule 1, nadat hij de sport in 2018 al had afgezwaaid. Afgelopen maand blies hij 42 kaarsjes uit, maar leeftijd is volgens hem niet alles in de Formule 1. "Het was het hele jaar een gespreksonderwerp", stelt Alonso vast. "Maar nee, ik denk dat men heeft gezien dat er geen groot verschil in zit, of je nou 41 of 25 bent. Het zit meer tussen de oren, je motivatie, hoe je een weekend aanpakt." Als voorbeeld haalt de teamgenoot van Lance Stroll de terugkeer van Daniel Ricciardo aan. De 34-jarige Australiër nam na de Grand Prix van Groot-Brittannië het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri over. "Het draait niet om leeftijd, maar om snel rijden", concludeert Alonso.