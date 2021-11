Alonso: “Duel om F1-titel met Hamilton gemis in mijn carrière”

Fernando Alonso koestert mooie herinneringen aan zijn duels met Michael Schumacher, die hij in 2006 wist te verslaan. De man uit Oviedo had echter nog wel wat mooie duels willen uitvechten met mannen uit de generatie daarna, maar met Lewis Hamilton is dat er nooit echt van gekomen. Gevraagd welke coureurs naast Schumacher het beste in hem naar boven haalden, denkt Alonso in eerste instantie aan Hamilton.

“Natuurlijk de kampioenen van mijn generatie, met Lewis had ik niet de competitie waarop ik hoopte”, vertelt Alonso in F1-podcast Beyond the Grid. “In 2007 reden we samen in een team en voor het grote publiek is dat het grootste gevecht dat je kunt hebben. Maar dat jaar waren we er beide niet klaar voor. Hij was dat niet omdat hij een rookie was, het was zijn eerste jaar. En ik presteerde niet op het toppen van mijn kunnen omdat ik nog niet geïntegreerd was in het team. Natuurlijk hadden we een paar gevechten samen en hadden we de stress om voor het kampioenschap te vechten. Maar het werd niet echt goed gemanaged door het team. Dat seizoen eindigden we [achter wereldkampioen Kimi Raikkonen] op een gelijk aantal punten. Het was een eerlijk gevecht. We hadden het beiden beter kunnen doen.”

Daarna kwamen de twee elkaar nooit meer echt tegen en waren de prestatieverschillen tussen hun wagens vaak te groot om echt van een serieuze strijd te kunnen spreken. “In de jaren daarna had ik een beter pakket bij Ferrari, toen hij nog bij McLaren zat. We hadden toen niet echt gevechten met elkaar. Na zijn overstap naar Mercedes heeft hij altijd een beter pakket gehad dan ik en hebben we ook nooit meer de kans gehad om te vechten. Dat is wel een gemis in zijn carrière. Maar natuurlijk is hij vervolgens uitgegroeid tot een Formule 1-legende. Net zoals Michael kan hij je tot de limiet pushen. Als je hem wilt verslaan, moet je op je allerbest presteren.”

Sebastian Vettel is een andere coureur met wie Alonso vaker had willen strijden. De Duitser was in het begin van het vorige decennium dominant met Red Bull, Alonso kon op dat moment niet aan hem tippen. “We hadden niet hetzelfde pakket, maar we hebben wel een paar keer tot de laatste race met elkaar gestreden. In die kampioenschappen in 2010 en 2012 moest ik op m’n best zijn om het superieure Red Bull-pakket bij te benen. Ze hadden een paar problemen en ook races waar ze de finish niet haalden en wij konden daardoor voor het kampioenschap meevechten. We moesten elk weekend maximaal presteren om ze überhaupt bij te blijven.”