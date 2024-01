Dit jaar kwam Fernando Alonso al meermaals in de buurt van de zege, wat voor hem zijn 33ste overwinning in de F1 zou betekenen. Hij stond achtmaal op het podium, maar geen enkele keer op de hoogste trede. Dat was echter al een hele positieve verrassing voor de tweevoudig wereldkampioen, die zijn zitje bij Alpine verruilde voor een avontuur bij Aston Martin, dat in 2022 veel lager eindigde en worstelde om in de punten te eindigen.

Dat Alonso nu heeft kunnen proeven van het podium in 2023, betekent voor hem niet meteen dat hij andere verwachtingen heeft voor 2024. "Ik denk niet dat dat veel gaat veranderen [aan de verwachtingen] omdat er elk seizoen te veel vraagtekens zijn, alles kan gebeuren in de Formule 1", spreekt Alonso uit ervaring. "Wanneer we de baan op gaan voor de wintertest of de eerste race, zullen we zien hoe de zaken er voor staan en erg open zijn met welke doelen we dan ook stellen voor het kampioenschap. Hopelijk zullen we weer competitief zijn en regelmatig vechten voor punten en podiumplaatsen." Hij verraadt meteen dat hij stiekem op meer hoopt: "Hopelijk onze eerste zege, dat zou de droom zijn. Maar we kunnen de uitdaging niet onderschatten. We hebben dit jaar onze verwachtingen overtroffen omdat we lage verwachtingen hadden. Daarom voelt dit seizoen zo geweldig. Als we te hoge verwachtingen scheppen - onrealistisch hoge verwachtingen - bestaat het gevaar dat het tegenovergestelde gebeurt."

Alonso verwacht dat het voor 2024 helpt dat hij aan zijn tweede jaar bij het team begint. "Ik hoef niet zo veel dingen te doen die ik begin dit jaar moest doen. Ik hoef niet alle namen te leren kennen, ik hoef het zitje niet te passen, de terminologie te leren en alle andere dingen te doen die moeten gebeuren als je een nieuwkomer in een team bent", legt de Spanjaard uit. "Alles zal gewoon makkelijker zijn. We kunnen ons direct vanaf dag één meer concentreren op de performance en voorbereiding op de eerste paar races. We hebben ook een zeer sterke basis om op voort te bouwen. Wat we op het circuit moeten doen, is het optimaliseren van wat we dit jaar gedaan hebben. De auto van 2022 was misschien niet goed genoeg als referentiepunt voor ons dit jaar. In veel weekenden begonnen we zelfs vanaf nul. In 2024 moet het makkelijker zijn om voor te bereiden en kunnen we ons meer concentreren op de details", besluit Alonso.