Waarom Alonso drie testdagen voor F1-seizoen veel te weinig vindt

Volgende week staat in Bahrein de enige wintertest voor het Formule 1-seizoen 2024 op het programma. De teams krijgen daar drie dagen de tijd om hun nieuwe auto's te leren kennen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Grand Prix van Bahrein, die op 2 maart wordt verreden. Voor de coureurs is de situatie nog penibeler, want door de inzet van slechts één auto per team kunnen ze slechts anderhalve dag wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Fernando Alonso vindt dat veel te weinig en pleit ervoor om de test te verlengen of om alle teams met twee auto's te laten testen.

"Het testen in Bahrein is maar heel beperkt. Ik denk er de hele winter al over na hoe oneerlijk het is dat we slechts anderhalve dag hebben om ons voor te bereiden op een wereldkampioenschap. Er is geen andere sport ter wereld waar dat gebeurt, ondanks al het geld dat rondgaat, alle marketing en alle goede dingen die we over F1 en het dichter bij de fans staan zeggen", zegt Alonso over de wintertests in F1. "Ik begrijp ook niet waarom we niet voor vier dagen naar Bahrein gaan, want dan kun je iedere coureur twee dagen geven. Met de keuze voor drie ga je voor een oneven aantal dat je niet goed kunt verdelen onder de coureurs. En ik snap ook niet waarom we niet met twee auto's testen? We zijn toch al in Bahrein, waar we de week erna ook racen."

De afgelopen jaren is het aantal testdagen verder teruggebracht van twee vierdaagse sessies in Barcelona tot de huidige situatie met drie testdagen in Bahrein. Niet alleen Alonso vindt dat te weinig, want hij krijgt bijval van Mercedes-coureur en GPDA-directeur George Russell. "Persoonlijk vind ik drie dagen niet genoeg. Je moet beseffen dat het voor iedere coureur slechts anderhalve dag is. Kun je je voorstellen dat Rafael Nadal twaalf weken lang geen bal slaat en dan met anderhalve dag voorbereiding aan Roland Garros begint?", vraagt Russell zich af. "Dat zou gewoon niet gebeuren. Ik snap wel waarom we het doen, maar ik denk dat het goed zou zijn om drie dagen met twee auto's te testen."