Alonso na dramatische F1-race in Singapore: Niet het gevolg van technische richtlijn

Met het terugtrekken van Lance Stroll na zijn stevige crash in de kwalificatie lag de focus bij Aston Martin maar op één coureur: Fernando Alonso. Hij kende een prima zaterdag en noteerde de zevende tijd. Op de mediumband had hij een prima openingsstint, maar alles zou snel bergafwaarts gaan. Bij het inrijden van de pitstraat schoot Alonso rechtdoor over de kerbstones en de witte lijn, wat hem op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. In ronde 44 kwam hij binnen voor een tweede pitstop, waarbij hij die tijdstraf wilde inlossen. Dat verliep echter desastreus en wat volgde was een pitstop van maar liefst 25,8 seconden. Tot overmaat van ramp veroorzaakte Alonso in de slotfase nog een gele vlag veroorzaakte dankzij een moment in bocht 14. Zodoende zat er niks meer in dan de vijftiende en laatste plaats van de gefinishte coureurs.

"We hadden niet het tempo waar we op gehoopt hadden", legt Alonso uit in gesprek met onder meer Motorsport.com. Hij somt vervolgens de fouten van deze race op, waaronder het inrijden van de pitstraat, de langzame pitstop én verkeer. "Dus ja, het was een race om te vergeten, allemaal in één race. Hopelijk kunnen we al die slechte dingen achter ons laten, ervan leren en het beter doen in Japan."

Op een gegeven moment sprak Alonso op de boordradio van een 'onbestuurbare' auto. "Daar moeten we naar kijken", stelt de Spanjaard. "De auto was erg lastig te besturen, er was weinig grip aan de achterkant. We gingen snel door de banden heen na de pitstop, dus het was een zware race. We moeten naar de details kijken. Uiteraard zullen we nog niet alle antwoorden hebben, maar het moet beter voor Japan." Voor Alonso en Aston Martin kwam het teleurstellende resultaat als een nare verrassing. "We hadden allemaal een sterk weekend in Singapore verwacht. Dat was niet het geval", weet de tweevoudig wereldkampioen ook. "Dus misschien in Japan, maar we verwachten daar geen magie. Misschien wacht ons een mooie verrassing, laten we daar op hopen."

One-off

Gedurende de race had Alonso niet het tempo om raceleider Carlos Sainz te matchen. Hij gaf regelmatig een halve tot een volle seconde toe en dat terwijl Aston Martin het juist zou moeten hebben van dit soort circuits. Dat leidt - net als bij Red Bull - tot de vraag of dit eventueel het gevolg is van de technische richtlijn van de FIA om de flexi wings tegen te gaan. Aston Martin werd namelijk als een van de teams genoemd die in Bakoe aanpassingen moest doorvoeren om aan het reglement te voldoen. Maar Alonso is stellig: "Nee, dit heeft voor ons niks veranderd. We hoefden niks aan te passen, dus daar zijn we blij om."

Net als Aston Martin worstelde Red Bull in Singapore. Toch verwacht Alonso dat Red Bull 'gaat domineren in Japan'. "Dit is een one-off. Singapore was in het verleden ook niet goed voor Mercedes, toen zij het kampioenschap domineerden. Het is een zeer speciaal raceweekend en we hoopten in ons geval op meer. We leverden niet. Laten we hopen dat het in Japan beter gaat."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore