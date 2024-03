Alonso: Draait in F1 nu te veel om wat er naast de baan gebeurt

Hij doet die uitspraak naar aanleiding van een vraag bij de persconferentie in Jeddah, waar dit weekend de Grand Prix van Saudi-Arabië verreden wordt. De tweevoudig F1-kampioen werd gevraagd naar zijn visie op het onderzoek van de FIA naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij zou zich volgens een klokkenluider vorig jaar hoogstpersoonlijk bemoeid hebben met het terugdraaien van de tijdstraf van Alonso in Jeddah – iets wat ook gebeurde, waardoor Alonso de derde plek weer terugkreeg.

Alonso zelf wil er niet te veel woorden aan vuil maken. "Er wordt te veel gepraat over wat er naast de baan gebeurt omdat de actie op de baan op dit moment niet erg spannend is", trapt de Spanjaard af. "Eén auto wint de laatste 72 Grands Prix en domineert al min of meer drie jaar", doelt hij op Red Bull Racing. "Wanneer zoiets het geval is in de sport, dan gebeurt er altijd veel naast de baan." Hij stelt dat deze kwestie vooral een zaak voor de FIA zelf is. "We moeten het FIA-onderzoek respecteren en de uitkomst afwachten", meent hij. "We zijn tevreden over het bewijs dat we vorig jaar lieten zien, dus het was een vrij duidelijke oplossing voor ons. Laten we afwachten wat de FIA zegt over hun eigen onderzoek. Het is niet echt aan ons."

Op de baan verliep de eerste race van het seizoen niet geweldig voor Aston Martin. Alonso en Lance Stroll eindigden wel in de punten, maar met de negende en tiende plaats viel er weinig te vieren. Vorig jaar stond Alonso immers nog op het podium in Bahrein. Max Verstappen domineerde de race en hield Carlos Sainz, de beste non-Red Bull in Bahrein, 25 seconden achter zich. Hoe teams en coureurs daarachter dan nog gemotiveerd blijven? "Het is voor iedereen, op Max Verstappen na, hetzelfde. We proberen ons in die positie te werken. Je krijgt geen extra performance door boos te zijn, je krijgt geen extra performance door verdrietig te zijn. Je krijgt geen extra performance tenzij je hard blijft werken, de auto leert te begrijpen en iedereen binnen het bedrijf gemotiveerd houdt om meer performance te vinden. En te geloven in de mensen met wie je werkt."

Alonso heeft al vaker de prestaties van Verstappen geprezen en stelt na de dominante vertoning in Bahrein dat de Nederlander op 'topniveau' presteert. "Ze eindigden vorig jaar op de eerste en tweede plaats en in de eerste race van dit jaar ook. Max presteert op dit moment op topniveau. Maar als je Max eruit haalt, dan zou Checo [Pérez] vorig jaar alsnog kampioen zijn geworden en had Checo in Bahrein gewonnen. Dus hun auto is niet zo slecht", besluit hij.