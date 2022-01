"Fans moeten beslissen of F1 doorgaat met sprintraces", stelt Alonso

De Formule 1 experimenteerde het afgelopen seizoen met drie sprintraces en is van plan dit aantal uit breiden naar zes stuks in 2022. Het nieuwe format is bedoeld om meer spektakel te brengen en de grid door elkaar te gooien. Echter staat het al sinds de eerste sprintrace op Silverstone ter discussie. McLaren CEO Zak Brown meldde onlangs dat de teams het niet eens kunnen worden over de compensatiekosten van de sprintraces. De toekomst van het nieuwe format blijft dus onduidelijk. Vinden de sprintraces in 2022 geen doorgang, dan dringt de Formule 1 erop aan deze in 2023 te laten terugkeren. Voor dat seizoen is er geen meerderheid meer nodig, terwijl er dit jaar nog 28 van de 30 stemmen nodig zijn.

Hoewel coureurs zich er van bewust zijn dat het format op sommige vlakken verbeterd kan worden, vindt Fernando Alonso dat de fans mogen kiezen of de sprintraces blijven. Het idee is bedacht voor die groep en dus is het volgens de Spaanse coureur aan hun of de Formule 1 hiermee doorgaat. Op Silverstone beleefde Alonso een sterke eerste sprintrace en ook op Monza won hij twee plekken. De Alpine-coureur is daarom content met de introductie van de sprintraces.

"Het verandert de routine in een weekend, dus ik ben er wel blij mee. Er vindt slechts een training plaats, voordat de auto's naar parc fermé gaan. Dit levert meer stress op. Vervolgens staan er nog twee races op het programma", aldus Alonso, die ziet dat Alpine profiteert van het nieuwe format. "Voor ons werkt het goed. Ik ben daarom wel blij met de sprintraces."

Op Silverstone en Monza beleefde Alonso twee sterke optredens, maar in de laatste sprintrace op Interlagos viel de Spanjaard wat tegen. Hij verloor diverse plaatsen en startte als twaalfde op zondag. Ondanks een stroef verlopen laatste sprintrace, legt de wereldkampioen van 2005 en 2006 de keuze alsnog bij de fans. "Het format is voor hun ontwikkeld. Het is bedoeld om de show te verbeteren en nieuwe fans aan te trekken", vervolgt Alonso. "Het is zaak om diverse vragen bij ze neer te leggen: 'wat vind je van het weekend? Wat was wel en niet goed?' Wat we veranderen, moeten zij beslissen. Voor teams maakt het niet veel uit. De voorbereiding op het weekend is wat anders, maar uiteindelijk ook weer hetzelfde voor iedereen. De fans moeten op de eerste plaats gezet worden. Zij moeten aangeven wat verbeterd kan worden en daar moeten we op anticiperen."