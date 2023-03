Na zijn knappe podiumplek in Bahrein slaagde Fernando Alonso er ook in om als derde over de finish te komen in Saudi-Arabië. Hij leek zelfs een tijdstraf van vijf seconden te overleven, die hij had gekregen omdat hij bij de start niet goed op zijn plek stond op de startopstelling. Die penalty loste de tweevoudig wereldkampioen in bij zijn eerste en enige pitstop, die bovendien plaatsvond onder de door Lance Stroll veroorzaakte safety car.

Na afloop van de race werd echter duidelijk dat de stewards opnieuw een blik gingen werpen op de manier waarop de tijdstraf ingelost werd. De wedstrijdleiding bekeek de camerabeelden en oordeelde dat de krik aan de achterkant van de bolide te vroeg onder de auto werd gezet, waarmee een nieuwe straf onvermijdelijk was. Hoewel Alonso zich nog op het podium mocht melden om zijn honderdste F1-trofee in ontvangst te nemen, werd niet veel later duidelijk dat hij die beker weer mag inleveren.

De stewards hebben de Aston Martin-coureur een tijdstraf van tien seconden gegeven wegens het incorrect inlossen van zijn eerdere tijdstraf, waardoor hij terugvalt naar de vierde positie. George Russell profiteert hier optimaal van, want hij schuift op naar de derde plek en mag de trofee van Alonso overnemen. In het kampioenschap zijn de gevolgen beperkt voor de man uit Oviedo. Hij verliest weliswaar drie punten, maar staat met 27 punten nog altijd derde in het kampioenschap. Russell profiteert, want met zijn drie extra punten komt hij op 21 stuks, goed voor P4 in de tussenstand.

Alonso is niet de eerste rijder die dit seizoen een tijdstraf heeft ontvangen vanwege het incorrect inlossen van een andere tijdstraf. Tijdens de GP van Bahrein was zijn voormalige Alpine-teamgenoot Esteban Ocon nog de pineut. Ook de Fransman stond destijds niet goed opgesteld op zijn plek op de grid, waarna de monteurs bij het inlossen van de straf te vroeg begonnen te sleutelen aan de bolide. Daarnaast kreeg Ocon in Sakhir nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te snel had gereden in de pits.

Video: Waarom Alonso een extra tijdstraf heeft gekregen in Jeddah