Alonso topt Young Driver Test, prima tweede tijd voor De Vries

Alonso deed over zijn snelste ronde 1.36.333, 1,1 seconden langzamer dan de pole-tijd van Max Verstappen afgelopen zaterdag (1.35.246). De Vries kwam tot 1.36.595, slechts twee honderdsten achter de Spaanse veteraan. Voor De Vries, die 110 ronden aflegde, was het zijn eerste keer achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Nederlander was drie tienden sneller dan Stoffel Vandoorne, maar die moest vanwege sponsorverplichtingen eerder afhaken en dus genoegen nemen met een stuk minder kilometers.

De test in Abu Dhabi was oorspronkelijk gepland voor een periode van drie dagen, maar werd door de coronapandemie teruggebracht naar één dag. Een andere grote aanpassing was wie er mocht meedoen: aanvankelijk was de testdag alleen toegankelijk voor jonge coureurs, maar uiteindelijk besloot de FIA de eisen te versoepelen en alle coureurs toe te laten die in 2020 niet aan een Formule 1-race hebben meegedaan.

Eindresultaat Young Driver Test Abu Dhabi