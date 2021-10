Alonso adviseert Herta: “Autosport is veel meer dan alleen F1”

IndyCar-topper Colton Herta wordt alom gezien als de volgende Amerikaan die de overstap naar de Formule 1 kan maken. Zijn werkgever Andretti Autosport is in verregaande onderhandeling over de overname van Sauber, dat het Alfa Romeo F1 Team runt. De renstal uit Hinwil heeft voor 2022 nog een zitje beschikbaar. Tot op heden is enkel Valtteri Bottas bevestigd. De overstap van Herta zou dus komend jaar al kunnen plaatsvinden.

Fernando Alonso, zelf goed bekend met de Amerikaanse raceklasse door zijn deelnames aan de Indy 500, heeft een advies voor de 21-jarige rijder uit Californië: “Hij is een zeer goede rijder, zeer getalenteerd. Ik denk dat hij zeker goed past in de Formule 1, maar ieder van ons heeft een ander carrièreplan. Ik weet niet wat Colton op dit moment in zijn hoofd heeft, want ik weet zeker dat hij blij is in de IndyCars. Datzelfde geldt voor Alex Palou, die dit jaar de titel heeft gewonnen. Hij richt zich volledig op de Amerikaanse racerij. De autosport is veel meer dan alleen Formule 1. Dit is misschien wel de top, maar er zijn nog andere superklassen.”

Superlicentiepunten IndyCars

De mogelijke overstap van Herta zal niet zonder slag of stoot kunnen plaatsvinden. De Amerikaan heeft niet voldoende punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 actief te mogen zijn. Op basis van de FIA-verdeling staat de Amerikaanse raceklasse tussen de Formule 2 en Formule 3 in. Tijd voor verandering volgens Alonso: “We hebben allemaal veel respect voor de IndyCar-coureurs, ik in elk geval wel. Zij zijn de besten op een IndyCar-circuit in een IndyCar-machine. Als zij naar de Formule 1 komen hebben ze eenzelfde aanpassing nodig die wij nodig zouden hebben als we in een IndyCar stappen. Dat is niet anders. We hebben allemaal hetzelfde niveau, namelijk het topniveau voor beide categorieën. Het is lastig om te reageren op regels en dergelijke, dat is meer iets voor de FIA, maar als je mijn mening vraagt denk ik dat kampioenschappen als IndyCar qua niveau hoog genoeg zijn om de benodigde punten te krijgen.”