Fernando Alonso trapte de Grand Prix van Bahrein als vijfde af, kwam prima van zijn plek, maar moest voor de vierde bocht Lewis Hamilton al langszij laten. De Spanjaard sneed vervolgens hard naar binnen om die positie terug te pakken, maar daardoor beukte teamgenoot Lance Stroll tegen Alonso aan. Wonder boven wonder bleef schade uit, waarna de tweevoudig kampioen zijn weg kon vervolgen.

Vervolgens reed Alonso een briljante race, met twee fantastische inhaalacties op Hamilton en Ferrari-coureur Carlos Sainz. Voor die acties werd hij al een handje geholpen door de uitvalbeurt van Charles Leclerc, waardoor hij het ereschavot bereikte. "Dit is geweldig voor het team. Het was fantastisch", trapt Alonso af tegen voormalig wereldkampioen Nico Rosberg. "Het is prachtig om de eerste race van het jaar op het podium te eindigen en ook dat Aston Martin in de winter de tweede beste auto van het veld heeft gebouwd. Dit is onwerkelijk"

De 41-jarige coureur verraste Hamilton door in de tiende bocht toe te slaan, een vrij ongewone plek om een inhaalactie te wagen. Een aantal ronden later probeerde Alonso dit ook bij landgenoot Sainz, maar die deed de deur dicht. Met DRS kon de Aston Martin-rijder een bocht later wel langszij komen en bereikte daarmee P3. Hij liet via de boordradio duidelijk horen te genieten. "Het liefst start ik voor ze, zodat ik mijn tempo nog beter kan gebruiken", gaat hij verder. "Ik had vandaag niet de beste start en moest daardoor wat inhaalacties wagen. Het voelde prachtig en er kwam zeker veel adrenaline bij kijken. Ik genoot ervan en de mensen hopelijk ook. Nu op naar Jeddah!"

Tijdens de wedstrijd riep Alonso ook nog naar zijn team dat de AMR23 een heerlijke auto was om in te rijden. Met de race in Bahrein is gebleken dat de Aston Martin in handen van Alonso inderdaad ergens bovenaan staat. De jacht op Red Bull kan worden geopend, dat team mag dit jaar door een straf minder tijd in de windtunnel spenderen. Is dat een voordeel voor Aston Martin? "Ik hoop het, maar wij gaan volgend jaar ook niet veel windtunneltijd krijgen", sluit Alonso al knipogend af.

Video: Alonso haalt Hamilton op briljante wijze in tijdens de GP van Bahrein