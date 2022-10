Na een afwezigheid van twee jaar is de Formule 1 terug in Japan. Voor Max Verstappen is er zondag een nieuwe kans om de tweede wereldtitel binnen te halen, na afgelopen weekend teleurstellend zevende te zijn geworden in de Grand Prix van Singapore. Helaas voor de vele Japanse fans die vrijdag door de poorten kwamen, had het er voor de start van de training alle schijn van dat er niet veel gereden zou worden tijdens de eerste sessie. Het regent namelijk al de hele dag pijpenstelen op het circuit van Suzuka.

Na bijna vijf minuten ging Haas F1-coureur Kevin Magnussen als eerste het circuit op met de full wets van Pirelli, waarna ook thuisrijder Yuki Tsunoda op de baan verscheen met zijn AlphaTauri. De Japanner meldde dat er ‘meerdere riviertjes’ op het circuit waren ontstaan door de regen, alvorens na één ronde terug te keren in de pits. Magnussen hield het na twee ronden ook voor gezien.

De sessie was tien minuten onderweg toen Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Lance Stroll en Sebastian Vettel zich de baan op waagden. De Duitser van Haas F1 tekende na een kwartier voor de eerste rondetijd. Ondanks de vele regen die naar beneden was gekomen, ondervonden de coureurs weinig problemen op het circuit. “De baan is vrij droog, er staat weinig water op het asfalt”, omschreef Stroll de situatie. Meer en meer coureurs kwamen daarop naar buiten, waaronder het Ferrari-duo. “Ik denk dat we al naar de inters kunnen”, meldde Charles Leclerc al snel op de boordradio. De Monegask begon zijn run met 1.49.103. Carlos Sainz was een fractie rapper dan zijn teamgenoot met 1.49.023. Beide bleven hierna nog even op de baan. Leclerc keerde terug op P1 met 1.48.104, waarna Sainz de baan rondde in 1.47.758.

Na een half uur verliet Verstappen voor het eerst de pits. De regerend wereldkampioen deed dit op de intermediates, waarmee hij de eerste was die de groen gemarkeerde compound onder de auto had. De Nederlander ging linea recta naar de eerste stek met 1.44.059 om daarna nog een ronde in 1.43.362 te rijden. De andere coureurs volgden al snel het voorbeeld van Verstappen door ook naar de intermedia over te stappen. De tijden gingen hierdoor snel verder omlaag. Esteban Ocon bracht 1.43.022 op de klokken, waarna Leclerc overnam met 1.42.634. Sainz ging andermaal iets harder dan zijn Ferrari-collega 1.42.563, alvorens Fernando Alonso tot 1.42.248 kwam.

Ondertussen was de regen weer aan het toenemen. Sainz ging wijd bij Spoon en Leclerc had een momentje bij de eerste Degner en kwam in de grindbak, maar kon zijn weg vervolgen. De verslechterde omstandigheden zorgden ervoor dat iedereen terugkeerde naar de pits. Een flink aantal coureurs ging in de laatste minuten nog even terug naar buiten op de full wets. Hoe lastig de situatie op de baan was geworden, ondervond Mick Schumacher. De Duitser verloor door een moment van aquaplaning de controle over zijn auto en gleed tegen de baanafzetting. Schumacher stapte ongedeerd uit, maar zijn Haas liep aardig wat schade op aan de voorzijde.

De tijd van Alonso werd vanzelfsprekend niet meer verbeterd. Sainz en Leclerc besloten de eerste actie van de dag als tweede en derde, terwijl Ocon vierde was met de tweede Alpine. Magnussen was goed voor de vijfde tijd en Verstappen, die uiteindelijk maar vier ronden reed, zakte met zijn 1.43.362 naar de zesde positie in de tijdentabel. Schumacher was nog goed voor P7. Lando Norris, Valtteri Bottas en Sergio Perez vormden de rest van de top-tien. Mercedes-coureur Lewis Hamilton completeerde zes ronden en was elfde, diens teamgenoot George Russell deed er net als Verstappen vier en stond uiteindelijk achttiende. Tsunoda was met zestien ronden samen met Leclerc de meest drukke man op de baan tijdens de eerste sessie. Een 1.46.192 bracht hem echter niet verder dan de voorlaatste stek in het tijdenoverzicht. Alleen Vettel was langzamer dan de coureur uit Sagamihara.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan begint om 08.00 uur Nederlandse tijd. Ook die sessie zal waarschijnlijk in natte condities worden verreden.

Video: Fernando Alonso rijdt de snelste tijd tijdens VT1 in Japan

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Japan: