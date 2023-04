Alonso bovenaan in door regen verstoorde tweede training GP Australië

Na een wat rommelige eerste training waarin Max Verstappen de snelste tijd neerzette, was het om 07.00 uur tijd Nederlandse tijd voor de tweede oefensessie in Albert Park. Omdat er zich regenwolken in de buurt van het circuit bevonden, stroomde de pitstraat meteen leeg toen het licht op groen werd gezet. Alleen Logan Sargeant verscheen niet op de baan. De Amerikaan werd drie minuten voor het einde van de eerste training getroffen door een elektrisch probleem en de monteurs van Williams waren nog altijd druk met zijn auto bezig toen de tweede training in gang werd gezet.

Nadat er al een paar tijden waren neergezet, ging Verstappen met zijn eerste vliegende ronde rechtstreeks naar de eerste stek in de tijdenlijst door op de medium band 1.19.759 te rijden. Carlos Sainz dook daar korte tijd later onder met 1.19.695, waarna Fernando Alonso zijn Aston Martin naar 1.18.887 stuurde. Verstappen zette opnieuw aan, maar schoot bij de eerste bocht van de baan en ploegde door het gras. Teamgenoot Sergio Perez leek daarna op weg naar een nieuwe snelste. Na twee paarse sectoren kwam hij bij de tiende en elfde bocht echter de Alfa Romeo van Zhou Guanyu tegen, waarmee de snelle ronde van de Mexicaan de nek om was gedraaid. Perez was op dat moment echter lang niet de enige die last had van verkeer. Zo reed Verstappen Sainz nog in de weg. “Mate, ik had geen idee dat hij met een snelle ronde bezig was“, meldde de Limburger aan zijn engineer, die hem op de hoogte hoort te houden van naderende auto's.

Na dertien minuten begon het te regenen boven het circuit van Albert Park. Dat de omstandigheden op de baan lastig werden, ontdekte Lando Norris al gauw door met zijn McLaren een uitje door de grindbak te maken bij de eerste bocht. “Ik denk dat we naar binnen moeten komen. Over tien minuten gaat het harder regenen”, kreeg Esteban Ocon over de radio door, alvorens de Alpine-coureur samen met de andere rijders die nog op de baan waren de pits opzocht.

De tweede training was halverwege toen George Russell zich op de baan meldde op intermediates. Het asfalt was op dat moment echter nog te droog voor deze band, waardoor de Mercedes-coureur gelijk weer naar de pits kon. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz waren op zachte banden naar buiten gegaan maar konden niet veel later eveneens hun run afbreken omdat de regen toenam. In de minuten die volgden kwamen meer en meer rijders op intermediates naar buiten. De regen had inmiddels serieuze vormen aangenomen, terwijl het ook flink was gaan waaien. Lance Stroll zag een kwartier voor het einde de neus van zijn Aston Martin plotseling naar de muur wijzen na het uitkomen van de derde bocht, maar kon de koers van de AMR23 nog net op tijd wijzigen. Niet veel later had de Canadees op hetzelfde punt opnieuw problemen. Dit keer schoot hij bij de rechterbocht rechtdoor, wat hem op een ritje door de grindbak kwam te staan.

Met nog tien minuten te gaan stopte het met regenen, maar het circuit zou nog tot het einde toe nat blijven. Zodoende werden er geen snelle rondetijden meer gereden. Alonso bleef dus bovenaan staan in de tijdentabel met zijn 1.18.887, die hij in de droge openingsfase had gereden. Charles Leclerc volgde met 1.19.332 op P2, terwijl Verstappen derde was met 1.19.502. Verstappen had eerder op de dag echter nog een 1.18.790 gereden op de soft, waarmee hij de snelste van de dag bleef. George Russell klokte in de tweede training de vierde tijd met 1.19.672 en werd op de hielen gezeten door Carlos Sainz en Esteban Ocon, die respectievelijk 1.19.695 en 1.19.725 reden. Perez was op ruim een seconde van Alonso slechts zevende. Lando Norris, Nico Hülkenberg en Pierre Gasly completeerden de top-tien in VT2. Nyck de Vries, die dit weekend voor het eerst in Melbourne rijdt, zette de zeventiende tijd neer. Hij liet Alexander Albon en Kevin Magnussen achter zich. Williams slaagde er niet in om de auto van Sargeant op tijd rijklaar te krijgen, waardoor de coureur uit Florida uiteindelijk helemaal geen meters maakte in de tweede oefensessie.

Het Formule 1-weekend in Melbourne gaat zaterdag om 03.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Australische Grand Prix is om 07.00 uur.

Video: Max Verstappen gaat door het gras bij de eerste bocht

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Australië: