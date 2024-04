Nadat er wekenlang geruchten rond gingen over een eventueel vertrek verlengde Fernando Alonso deze week zijn contract bij Aston Martin Racing met meerdere jaren. Hoelang is niet bekendgemaakt, maar de Spanjaard verklaart dat hij ook na zijn actieve Formule 1-carrière bij het team betrokken blijft. "Dit voelt als een project voor de rest van mijn leven. Het is ook het langste contract dat ik in mijn loopbaan heb ondertekend. Ik blijf hierdoor nog heel lang werkzaam bij het team. Laten we afwachten in welke rol en hoelang ik nog coureur ben", vertelt de routinier bij de bekendmaking van zijn contractverlenging.

Volgens Alonso zijn zijn inzichten nadat hij besluit niet meer te racen ook ban groot belang voor Aston Martin. "Ik heb dan meer dan 25 jaar ervaring in de Formule 1, plus nog 15 jaar in andere raceklassen. Dat is samen 40 jaar autosportervaring. Ik kan dat gebruiken om het team dat me deze kans op dit moment in mijn carrière geeft verder te helpen", vertelt de 42-jarige. "Alleen dat al motiveert me enorm voor de komende jaren."

Meerjarige deal was een must

Ondanks dat Alonso de oudste rijder op de grid is, heeft hij voor meerdere seizoenen bijgetekend. Op een vraag van Motorsport.com vertelt hij dat het voor hem een keiharde eis was dat het nieuwe contract niet voor slechts een seizoen was. "Het was voor mij niet logisch om mezelf voor een seizoen te verbinden aan dit project. Het is niet dat ze me zo'n aanbieding deden, maar ik heb vanaf het eerste moment duidelijk gemaakt dat ik graag langer bij dit project wilde blijven", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Wat meespeelde in het besluiten om voor meerdere jaren te blijven, was dat 2026 snel nadert. Vanaf dat seizoen zijn er nieuwe technische regels en Alonso hoopt dat met Aston Martin vooraan mee te doen. "Ik wilde dat meemaken. Plus we gaan met Honda en Aramco - een van de grootste partners - samenwerken", vertelt de man uit Oviedo. "Er werken ook veel getalenteerde en fantastische mensen bij ons team. Zij gaan profiteren van de nieuwe windtunnel in Silverstone. Er zijn simpelweg heel veel factoren die het project Aston Martin ook na 2026 interessant maken."