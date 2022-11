Fernando Alonso reed in Abu Dhabi zijn laatste Formule 1 Grand Prix voor Alpine. De Spanjaard keerde in 2021 na een sabbatical terug naar de koningsklasse en scoorde een contract bij het Franse merk. In 2022 bleef de man uit Oviedo bij Alpine, maar het jaar verliep niet soepeltjes. Geregeld werd zijn A522 geteisterd door technisch malheur. Voor de slotrace viel Alonso al vijf keer uit, om er in Abu Dhabi een zesde keer aan toe te voegen. De uitvalbeurt op het Yas Marina Circuit, die veroorzaakt werd door een waterlek, vatte zijn F1-seizoen eigenlijk wel samen. Wel stelde Alpine P4 bij de constructeurs veilig.

"Helaas. Opnieuw werd ik geteisterd door een motorprobleem, maar dat is eigenlijk een samenvatting van het jaar", zegt Alonso in Abu Dhabi. "Helaas overkomt nummer 14 dit altijd." Niet alleen maakten technische mankementen een voortijdig einde aan diverse Grands Prix, ook andere F1-coureurs verstierden soms zijn wedstrijden, al kon hij in twee gevallen wel door. Zo kwam hij Lewis Hamilton tegen in Spa en Lance Stroll in Austin. Hij eindigt 2022 als negende in de eindstand, elf punten achter teamgenoot Esteban Ocon. Meermaals stipte hij dit jaar aan hoeveel punten wel niet te zijn verloren door alle pech.

Alonso is Renault en Alpine dankbaar

Op de vraag of Alonso blij is dat zijn tijd bij Alpine klaar is of dat het seizoen over is, antwoordt hij: "Ik ben blij dat het nu achter de rug is. De feiten geven wel aan dat het mij geregeld tegenzat. In totaal zijn er zes DNF's, maar natuurlijk waren er ook problemen in bijvoorbeeld de Australische kwalificatie. Die telt echter niet mee als DNF. In Oostenrijk kon ik niet eens starten in de sprintrace. Er waren in totaal ongeveer negen of tien betrouwbaarheidsproblemen. Op dit niveau is dat onacceptabel. Het gebeurde allemaal bij mijn auto. Ik ben blij dat het klaar is. Ik pas maandag mijn stoeltje bij Aston. Dinsdag staat de bandentest op het programma. Hopelijk is dat een nieuw project met meer geluk."

Alonso sluit zijn derde periode af bij het team in Enstone. Van 2003 tot en met 2006 en van 2008 tot en met 2009 reed hij bij het team toen het nog als Renault door het leven ging en waar hij in 2002 al reservecoureur was. In 2005 en 2006 won Alonso de wereldtitel. "Ik kan aan de frustratie in Abu Dhabi niet veel veranderen, maar ik ben zeer dankbaar. Ik blijf met mooie herinneringen terugkijken op mijn tijd bij Alpine en Renault. We hebben twee titels gepakt. Ik heb negen jaar van mijn F1-leven bij Renault en Alpine gespendeerd. Daar ben ik dankbaar voor. Ik wens ze veel geluk volgend jaar!"

Video: Een interview met Fernando Alonso na de Grand Prix van Abu Dhabi