Alonso betwijfelt of dit jaar zonder chaos een podium mogelijk is

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1, na uitstapjes in de IndyCar Series, Le Mans en Dakar. In acht van de laatste negen races wist de Spanjaard punten te scoren, maar een podium of een overwinning, zoals teamgenoot Esteban Ocon in Hongarije behaalde, zat er nog niet in. Alonso wacht inmiddels al zeven jaar (sinds de Hongaarse Grand Prix van 2014) op een F1-podium en hij is sceptisch over zijn kansen om die droogte in de laatste acht races van dit seizoen te beëindigen. “Ik denk dat we het vijfde of zesde snelste team zijn”, verklaarde Alonso. “Dus om een podium te halen, hebben we echt een zeer chaotische race nodig. Zonder dat en puur op prestaties, denk ik dat top zes à top zeven onze maximale positie is. Die positie hebben we dit jaar in een paar races behaald en ik ben blij met die consistentie. Je moet superveel geluk hebben om een podium te halen. Dat geluk had ik tot nu toe niet.”

Ook over de komende Grands Prix is Alonso niet erg hoopvol. “Ik verwacht niet dat ik er in de resterende races bij zal zijn. Als het gebeurt, zal het natuurlijk welkom zijn, maar ik denk dat we realistische verwachtingen moeten hebben.”

De beste klassering van Alonso dit seizoen was een vierde plaats. Dat was uitgerekend in Hongarije, de race die door Ocon werd gewonnen, mede door het uitstekende verdedigende werk van de Spanjaard. Twee weken geleden eindigde Alonso in Monza als achtste, maar hij heeft goede hoop dat hij dit weekend tijdens de Grand Prix van Rusland in Sotsji beter voor de dag zal komen. “We hebben het idee dat Monza een van de slechtste [circuits] voor ons was als het gaat om de lay-out, dus hier zouden we wat beter moeten zijn", blikte Alonso alvast vooruit. “Je moet je comfortabel voelen met de auto. De set-up moet vrijdag meteen goed zijn. Het weer ziet er op dit moment een beetje onbekend uit, of zelfs behoorlijk nat op zaterdag. Het zal dus belangrijk zijn om vrijdag een goede dag te hebben. Je weet het nooit, maar we hebben hier meer vertrouwen dan in Monza, dat is zeker.”