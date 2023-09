In de duinen van Zandvoort beleefden Fernando Alonso en Aston Martin hun sterkste race sinds de Grand Prix van Canada in juni. De Spanjaard werkte zich op tot de tweede plaats en hoopte na de late herstart in de aanval te kunnen bij raceleider Max Verstappen. Zo ver kwam het niet, maar met de tweede plaats deed de tweevoudig wereldkampioen goede zaken.

Waar Alonso dit seizoen over het algemeen nog voorzichtig was in zijn verwachtingen, zei hij in Zandvoort tijdens de uitloopronde via de boordradio: “We winnen binnenkort een race, we komen er dichterbij.” In Monza, waar dit weekend de Grand Prix van Italië plaatsvindt, vroeg Motorsport.com hem de uitspraak te verklaren: “Er zijn wat weekenden waar we er dichter bij lijken te zitten. Ik had het gevoel dat we in Zandvoort, of laten we zeggen in alle races waarin we tweede werden, dicht bij de zege waren. We strijden tegen een ongelofelijke Max en Red Bull, niet te stoppen. Soms komen we in de buurt. We moeten gewoon die extra stap zetten qua performance, met wat geluk en de juiste timing van de pitstops. Dus ja, ik dacht: laten we na Zandvoort positief zijn. Elke keer dat ik de radio open, denk ik dat ik met mijn engineer praat. Ik vergeet altijd dat ik tegen iedereen in de hele wereld praat. Ik zou graag hebben dat die uitspraken privé blijven! Maar dat was gewoon mijn gevoel. Hopelijk zijn we in de komende races in de positie om te strijden en hebben we de kans om rechtstreeks te duelleren met waarschijnlijk Max, en op dat moment misschien wat extra risico te nemen.”

Aston Martin-teambaas Mike Krack erkent dat de uitspraken van Alonso een boost waren voor het gehele team: “Het motiveert en het is leuk om te horen. Het is ook belangrijk voor iedereen thuis die hiernaar luistert”, zei hij toen Motorsport.com hem vroeg naar de impact van de woorden. “Het is eigenlijk het beste moment voor een motiverende speech. En het was voor iedereen leuk om te horen. Maar er is een verschil tussen het zeggen en het doen. We moeten heel hard werken om dat gat te dichten en het waar te maken.”