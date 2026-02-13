Alonso toont begrip voor Verstappen: "Maar zo is F1 altijd geweest"

In zijn gesprek met de media in Bahrein haalde Max Verstappen uit naar de nieuwe Formule 1-auto's. "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formule E op steroïden", was een van de kritische noten van de Nederlander, die er vooral van baalde dat hij door de nieuwe motorformule niet meer 'normaal' kan rijden en te veel moet nadenken over wat hij doet.

Waar Verstappen donderdag al een duidelijk oordeel klaar had over de nieuwe F1-bolides, hield Fernando Alonso zich vrijdag in Bahrein wat meer op de vlakte. "Ik weet het nog niet, we moeten enkele races afwachten om te zien hoe deze reglementen werken als we allemaal samen op de baan zijn en hoe het racen wordt", trapte de Aston Martin-coureur af.

Wel sloot hij zich aan bij de bevindingen van Verstappen dat management van het elektrische vermogen een doorslaggevende rol speelt bij de nieuwe auto's. "Historisch gezien was bocht 12 hier in Bahrein een heel uitdagende bocht. Je koos je downforceniveau met het idee dat je nét vol gas door bocht 12 kon rijden, dus je bleef downforce weghalen totdat je dat kon."

"Dat was een doorslaggevende factor voor een snelle rondetijd. Nu zijn we zo'n 50 kilometer per uur langzamer in bocht 12, omdat we daar geen energie willen verspillen en we de energie willen bewaren voor de rechte stukken. Dus in plaats van dat we daar met 260 kilometer per uur doorheen gaan, rij je nu 200 kilometer per uur in bocht 12."

Fernando Alonso ziet dat de nieuwe F1-reglementen gevolgen hebben voor hoe de auto's bestuurd moeten worden. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Jij kunt de auto nu besturen. De chef-kok kan de auto op die snelheden besturen in bocht 12", kreeg Alonso de lachers op zijn hand, om op serieuze toon verder te gaan: "Ik begrijp de uitspraken van Max dus wel, want als coureur wil je graag het verschil maken door vijf kilometer per uur sneller door de bochten te gaan. Dat wordt nu echter bepaald door hoeveel energie de auto moet hebben op het rechte stuk."

Alonso benadrukte ook dat er in de Formule 1 altijd beperkende factoren zijn geweest. Onder het nieuwe reglement lijkt dat dus de energie voor de elektromotor te zijn, de afgelopen jaren was het juist de downforce van de auto's. "Max kon toen met 280 door de bocht en wij met 250, omdat we de downforce gewoon niet hadden", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

"Dit is uiteindelijk de Formule 1, dus we sluiten ons vizier en komen in actie. Het blijft ook autosport. Soms gaan we hier in Bahrein naar het kartcircuit - een ongelofelijk circuit trouwens - en hebben we veel plezier met de huurkarts. We houden dus nog steeds van de autosport, we houden nog steeds van competitie. Wat betreft de regels is de rijvaardigheid minder belangrijk geworden, maar ik denk dat we na drie of vier races misschien een beter beeld hebben."