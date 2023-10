Fernando Alonso maakte dit jaar een gedurfde switch naar Aston Martin. Het Britse team eindigde in 2022 mijlenver achter zijn vorige werkgever Alpine. Toch verraste de AM23 vriend en vijand, waardoor Fernando Alonso de eerste seizoenshelft haast wekelijks in staat was om op het podium te eindigen. Gedurende het seizoen is Aston Martin qua ontwikkeling een verkeerde richting ingeslagen, waardoor hun voorsprong op de concurrentie als sneeuw voor de zon verdween. Inmiddels moeten ze zelfs McLaren voor zich dulden, die juist dramatisch uit de startblokken kwam.

Alonso wordt door Motorsport.com gevraagd of Aston Martin intern het prestatieverschil voelt. “Nee, ik denk dat het een constanter gevoel en seizoen is geweest dan de resultaten misschien laten lijken”, vertelt hij tijdens de persconferentie van de Mexicaanse GP. “We proberen altijd de balans op te maken van de positieve en de negatieve dingen. We zijn altijd gefocust op de prestaties van de auto en op het beter worden als team zijnde. Twee jaar geleden bestond de organisatie uit 250 mensen. Inmiddels zijn we slechts een paar punten verwijderd van de top van het constructeurskampioenschap en staan we een paar keer peer jaar op het podium. Het is voor Aston Martin een geweldig 2023-campagne geweest.”

De 42-jarige coureur maakt de vergelijking tussen Formule 1 en de voetbalwereld. “Ik weet dat we steeds meer zoals voetbal worden, waar alleen het laatste resultaat lijkt te tellen. Maar we kunnen niet vergeten waar we vandaan komen en waar het project om draait. Ik ben tot dusver dus erg trots op het seizoensverloop.”

De Spanjaard blikt echter ook vooruit, en hoopt dat ze het jaar positief kunnen afsluiten. “Ik hoop nog minstens één keer op het podium te kunnen staan. Dan kunnen we 2024 met veel meer vertrouwen ingaan dan dit jaar. Ik denk dat we vorige winter gewoon hoopte dat het project de juiste kant op zou gaan, na een moeizaam jaar in 2022. We hebben gedurende het seizoen veel geleerd, ook veel dingen buiten de baan zoals het ontwikkelen van de auto.”