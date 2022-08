Alonso baalt van nederlaag tegen Ocon: “Mijn auto is mega”

“Het is helaas niet anders”, antwoordt Fernando Alonso op een vraag van Motorsport.com over het gat van 0,060 seconde naar zijn Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. “Volgens mij was ik het hele weekend duidelijker sneller. Mijn auto presteert mega dit weekend, maar in Q3 hebben zij het beter gedaan.”

Met ‘zij’ doelt Alonso ook op Lando Norris van McLaren, de voornaamste concurrent van Alpine in de strijd om de vierde plek bij de constructeurs. De Brit klokte de vierde tijd, met een marge van ruim drie tienden van een seconde naar Alonso. “Voor mijn gevoel was ik ook het hele weekend sneller dan Lando, dus laten we kijken of we in de race wat plaatsen kunnen goedmaken”, vervolgt de Spanjaard. “Mijn ronde was goed, maar de anderen hebben het beter gedaan. We weten waar het verschil vandaan komt, dus laten we proberen dat voor de volgende race op te lossen.”

Alonso verwacht een spannende race op de Hungaroring. Niet alleen vanwege de kleine verschillen in het middenveld, maar ook omdat hij voor Lewis Hamilton (zevende), Max Verstappen (tiende) en Sergio Perez (elfde) - coureurs die in principe een snellere wagen hebben dan hij - staat. “Het is hier heel moeilijk om in te halen, dus laten we proberen om onze posities te behouden bij de start en deze vervolgens te verdedigen”, blikt de 41-jarige coureur uit Oviedo vooruit.

“Zoals ik al zei: inhalen is lastig. Daarnaast sta ik aan de vuile kant van de grid. Dus ik ben enigszins teleurgesteld, al staan we in de top-zes. Je zou nooit teleurgesteld mogen zijn met een top-zes”, vervolgt Alonso. “Misschien zijn we iets sneller dan een paar auto’s voor ons, maar er staan ook wat snelle wagens achter ons. Verstappen, Perez en Lewis misschien, als hij me niet passeert bij de start. Het wordt dus een interessante race, omdat er wat auto’s buiten hun gebruikelijke positie staan.”

