Alonso baalt van probleem: “Had misschien op pole gestaan”

Het Alpine F1-team - en dan met name Fernando Alonso - maakt het hele weekend al een sterke indruk in Melbourne. De Spanjaard eindigde de eerste dag in Albert Park als vierde in de tijdenlijst en liet tijdens de derde oefensessie op zaterdagochtend opnieuw de vierde tijd noteren. De kwalificatie leek ook op rolletjes te lopen bij de tweevoudig wereldkampioen; zowel in Q1 als Q2 reed hij de vijfde tijd. In Q3 leek hij op weg naar een nieuwe snelste tijd, totdat hij bij de elfde bocht van de baan raakte en in de kunststof baanafzetting crashte.

“Het was een hydraulisch probleem”, bevestigde Alonso bij terugkeer in de paddock tegenover onder andere Motorsport.com. “De versnellingsbak werkte niet meer, de motor ging uit en de stuurbekrachtiging was weg. We hebben dus iets te onderzoeken als de auto weer terug is. Het is ongelofelijk hoeveel we pech hebben, want als het twintig seconden later was gebeurd, hadden we misschien wel op pole gestaan. Als de auto er bij de eerste bocht mee was genokt in plaats van bij bocht 11.”

Op de vraag of hij daadwerkelijk denkt dat zijn Alpine snel genoeg was om pole te pakken in Albert Park, klinkt een volmondig ja. Ook zegt hij niet verrast te zijn door het tempo dat hij met de A522 weet te rijden. “Nee, de auto is gewoon beter en beter aan het worden. We hebben steeds meer vertrouwen. Het was misschien wel een verrassing dat we hier voor de pole mee konden vechten, maar niet dat we dichter en dichter bij de mannen vooraan komen. Voor mij persoonlijk was het het beste weekend in jaren en het is dan ook heel frustrerend om het aan het einde niet af te kunnen maken. Ik denk dat we zeker bij de top-twee of top-drie hadden gezeten, dus dat doet pijn.”

Alonso start nu als tiende in Melbourne. Over wat er zondag mogelijk is in de race: “We zullen zien hoe de auto eraantoe is als ze hem terug hebben gebracht. Of we iets moeten gaan vervangen wat ons een straf oplevert. Want dat weten we op dit moment nog niet. Het zou oké zijn als we morgen een paar punten kunnen scoren, maar ik denk dat we vroeg of laat een podium horen te pakken.”