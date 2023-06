Aston Martin nam naar het Canadese Grand Prix-weekend een aantal nieuwe onderdelen mee. Het F1-team kwam met een herziene vloer en agressievere sidepods. Fernando Alonso pakte de tweede plek met het opgefriste pakket. De Spanjaard vreest echter dat het sprintraceweekend in Oostenrijk het volledig begrijpen van het pakket in de weg gaat zitten. Vanwege de aanpassingen eerder dit jaar, is de vrije training vervangen door een extra kwalificatie voor de sprintrace. Dit houdt in dat er tijdens het weekend alleen op vrijdagmiddag een vrije training is, aangezien de kwalificatie voor de Grand Prix diezelfde dag ook wordt afgewerkt.

Er is slechts een uur de tijd om de afstellingen en eventuele updates verder te verfijnen. Dit is volgens Alonso niet ideaal. "Ik verwacht dat het sprintraceweekend niet ideaal gaat zijn voor ons", zegt de F1-coureur. "We hebben denk ik meer tijd nodig om de nieuwe zaken te begrijpen en te optimaliseren. In Oostenrijk hebben we daar alleen de eerste training voor. Het circuit zal goed zijn en waarschijnlijk ook voor het pakket, dus wellicht is er wat meer tempo."

Aston Martin-teambaas Mike Krack hoopt dat de komende races een beter beeld gaan geven van de positie ten opzichte van de concurrentie, dit na de race op het afwijkende Circuit Gilles Villeneuve. "Canada is specifiek", zegt de Luxemburger. "Ik zei in Barcelona nog dat je altijd een paar races moet wachten om te zien waar je staat. De baankarakteristieken maakten het in combinatie met de nieuwe onderdelen lastig om een duidelijk beeld te krijgen. Het veiligste is om te stellen dat Red Bull Racing nog op kop ligt. Al het andere ligt waarschijnlijk aan de vorm van de dag, dus hoe je die dag bent, of de auto bij het circuit past en op welke banden je staat."

Krack voegt eraan toe dat hij niet al te bezorgd is dat, na het sterke resultaat van Alonso in Canada, de renstal op meer traditionele circuits terugvalt. "Ik maak me daar geen zorgen over. De updates lijken te werken", gaat de chef verder. "Er komen nu circuits met snelle bochten en ik denk dat we daar beter in zijn geworden. We kijken er eigenlijk wel naar uit. Ik verwacht dat we op dat soort circuits ook de ware kracht van Red Bull gaan zien en dus gaan we een betere indicatie van onze achterstand zien."