De sprint shootout zat er voor Fernando Alonso en Esteban Ocon sneller op dan gehoopt. Ocon zette in SQ1 aan voor een snelle ronde, maar verloor de controle op de kerbstone aan de binnenkant van bocht 3 en schoot vervolgens tegen de Aston Martin van Alonso - die langzaam reed en ruimte gaf aan de Alpine-coureur. Ocons auto raakte zwaar beschadigd terwijl Alonso, die wel door was naar SQ2, ook niet meer in actie kon komen door schade aan de AMR23.

Video: Crash tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso in SQ1

"Helaas konden we de kwalificatie niet voltooien", blikt Alonso terug. "Het is jammer dat we met beide auto's uit de kwalificatie liggen en er aan beide auto's veel schade is. Het verliep niet zoals we wilden." Over dat incident met Ocon kon de Spanjaard nog weinig kwijt. "Ik heb de herhaling nog niet gezien, maar iemand vertelde mij dat hij de controle over de auto een klein beetje verloor. Het is een van die situaties van 'op het verkeerde moment op de verkeerde plek'." Het incident wordt onderzocht door de stewards. Om 12.25 uur lokale tijd, 16.25 uur Nederlandse tijd, moesten teamvertegenwoordigers, Alonso en Ocon zich bij de stewards melden om uitleg te geven. Een eventuele straf heeft invloed op de sprintrace later vandaag, niet op de Grand Prix.

Alonso liet vrijdag een goede snelheid zien en noteerde in de kwalificatie de vierde tijd. Met de snelheid van de AMR23 lijkt het dus goed te zitten en Alonso hoopt dat te kunnen laten zien in de sprintrace, waar hij van de vijftiende plaats moet komen. "Ik hoop het", doelt hij op het inzetten van de weg naar voren. "We hadden gisteren een geweldig tempo. We worstelden vandaag een klein beetje meer om door te gaan in SQ1, dus er zijn nog wat vraagtekens wat betreft ons tempo voor de race van vandaag en morgen. Maar ik heb er meer vertrouwen in dan in Mexico en Austin, dus hopelijk wordt het een goede race."

Omdat de sprintrace al relatief kort na de sprint shootout volgt, is het nog maar de vraag of de Formule 1-grid twintig auto's telt, of slechts negentien of zelfs maar achttien. Bij Ocon en Alpine zullen de zorgen - gezien de hoeveelheid schade - groter zijn, maar Alonso blijft kalm: "Het zou in orde moeten zijn."