Alonso twijfelt over toekomstige deelname aan Indy 500

Na twee jaar afwezigheid keert Alonso in 2021 terug in de Formule 1. Dat doet hij met Alpine, de renstal die tot vorig jaar als Renault door het leven ging. In de twee seizoenen dat de Spanjaard niet in de F1 te vinden was, ging hij allerlei andere uitdagingen in de autosport aan. Een van de doelstellingen was om de Triple Crown te voltooien. Alonso had de Grand Prix van Monaco al gewonnen en won in 2018 en 2019 de 24 uur van Le Mans. Het enige partje wat nog ontbrak, was de Indy 500. Een mislukte kwalificatie in 2019 en een 21ste plaats in 2020 zorgden ervoor dat de doelstelling vooralsnog niet werd bereikt.

In de podcast van WTF1 verklaart Alonso dat hij bovendien niet zeker weet of hij ooit nog terugkeert in de Indy 500. “Eerlijk gezegd is het lastig om zo ver vooruit te kijken. Op dit moment ben ik volledig gefocust op de F1, en ik kan niet zeggen dat ik de IndyCar of de Indy 500 in de toekomst als het uiteindelijke doel zie”, vertelde hij. “Dan denk ik eerder aan Dakar. Ik heb genoten van de ervaring in Saudi-Arabië en het is een race waarvoor minder voorbereiding nodig is. Het is iets meer een avontuur dan het perfectioneren van een oval en bovendien op veel manieren minder gevaarlijk. Het blijft gevaarlijk, maar niets is gevaarlijker dan Indy. Daar moet je ook op letten.”

Alonso voelt zich goed, jong en is er klaar voor

Ook ging Alonso in op de reden waarom hij de Formule 1 eind 2018 verliet. “Ik had teveel dingen in mijn hoofd die niets met de Formule 1 te maken hadden. Het WK was destijds niet zo aantrekkelijk voor mij, want het had niet zoveel te bieden als de andere series. Ik dacht aan de IndyCar en mijn doel om de Triple Crown te voltooien met een overwinning bij de Indy 500. Ik wilde ook zo goed mogelijk presteren in het WEC en in 2019 was er een clash tussen de GP van Australië en [de WEC-race op] Sebring. Ik wilde de WEC-titel winnen en voor de tweede keer meedoen aan Le Mans, daarnaast had ik mijn zinnen gezet op de 24 uur van Daytona en dacht ik eraan om Dakar uit te proberen.”

Uiteindelijk koos Alonso er dus voor om de Formule 1 vaarwel te zeggen en zich toe te leggen op de reeks andere uitdagingen. Inmiddels heeft de tweevoudig F1-kampioen de meeste van die uitdagingen met succes afgerond. “Toen ik alles achter de rug had en alleen het doel miste bij de Indy 500, dacht ik dat het juiste moment was gekomen om terug te keren in de Formule 1”, vervolgt Alonso, die benadrukt dat het uitstellen van de nieuwe technische reglementen tot 2022 daar geen verandering in heeft gebracht. “Ik voel me goed en jong, en ik ben er klaar voor. Laat ons nog een keer een poging wagen.”