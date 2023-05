Alonso: "Aston Martin kan ook al vóór 2026 kampioenschappen winnen"

Vorige week woensdag kondigde Honda aan dat het in 2026 weer volwaardig terugkeert in de Formule 1. De Japanse motorleverancier stapt dan weer officieel in met de nieuwe motorformule, aangezien de nadruk van die regels op duurzame brandstoffen en het elektrische deel van de krachtbron ligt. Honda is nog actief in de Formule 1 en levert op de achtergrond tot en met 2025 de motoren aan Red Bull Racing en AlphaTauri, maar vanaf 2026 slaat het de handen ineen met Aston Martin.

Het is voor de renstal uit Silverstone de volgende grote stap naar onafhankelijkheid, aangezien zij dan niet meer afhankelijk zijn van de Mercedes-krachtbronnen. Bovendien zorgen de nieuwe fabriek en de nieuwe windtunnel, die volgend jaar gereed moet zijn, voor minder afhankelijkheid van het Duitse merk. Volgens Martin Whitmarsh, Group CEO van Aston Martin Performance Technologies, was het ook broodnodig dat zij onafhankelijker zouden worden om succesvol te willen zijn.

"Het is voor ons en ik denk ook voor Honda duidelijk dat het Formule 1-reglement voor 2026 een volledige integratie van het chassis en de krachtbron vereist die alleen een relatie met een volledig fabrieksteam kan bieden", stelt Whitmarsh. "Als je wil winnen, moet je Mercedes verslaan. Het is extreem moeilijk om een organisatie zo goed als Mercedes te verslaan als je afhankelijk bent van hun intellectueel eigendom, faciliteiten en componenten. Naar mijn mening is het heel lastig om constant kampioenschappen te winnen zonder een volledige fabrieksrelatie."

Fernando Alonso is ook blij met de aankondiging van Honda, maar is wat minder overtuigd van de uitspraken van Whitmarsh over de noodzaak van een fabrieksrelatie om tot successen te komen. Gevraagd of dat is wat Aston Martin nodig heeft, antwoordt de tweevoudig wereldkampioen stellig: "Nee. Het is, zeker in 2026 met de nieuwe regels, altijd beter als je je krachtbron en chassis tegelijk kunt ontwikkelen en alles van te voren geïntegreerd hebt. Er zitten alleen maar voordelen aan een fabrieksteam, maar dat betekent niet dat Aston Martin tot en met 2026 geen kans maakt om het kampioenschap te winnen."

Volgens Alonso laat het aantrekken van Honda wel zien dat de ambitie van Aston Martin en diens eigenaar Lawrence Stroll ver gaat. "Het is erg goed nieuws voor het team, ik ben erg enthousiast. Het laat de toewijding van Aston Martin zien, dat we echt races en kampioenschappen willen winnen en onafhankelijk willen zijn door onze eigen versnellingsbakken en de rest van de auto te maken. Het is waarschijnlijk de enige manier om er 100 procent zeker van te zijn dat je de controle hebt over alles. Dat is een geweldig teken voor iedereen binnen Aston Martin. Je weet dat het verlangen en de potentie om te winnen er is."