In de Verenigde Staten introduceerde Aston Martin een nieuwe upgrade voor de AMR23, maar het leidde niet tot verbeterde prestaties. In tegendeel zelfs, want Fernando Alonso en teamgenoot Lance Stroll hadden zowel in Austin als in Mexico moeite om mee te komen. Beide coureurs waren ook niet tevreden over de balans van de bolide. In de aanloop naar het sprintweekend in Brazilië, waar de teams weinig tijd hebben om te spelen met onderdelen en afstellingen, verklaart Alonso dat zijn werkgever waarschijnlijk een combinatie van oude en nieuwe onderdelen gaat gebruiken waarvan bewezen is dat ze zeker werken.

"We hebben veel data van de afgelopen twee raceweekenden en we hebben wat geëxperimenteerd met de auto, de afstelling en het pakket. Ik denk dat we na de twee evenementen een duidelijk idee hebben welk pakket en welke onderdelen uit het pakket beter werken voor bepaalde circuits en bepaalde bochten", vertelde Alonso op de donderdag in Sao Paulo. "Omdat we hier een sprintrace hebben, gaan we proberen om voor VT1 een keuze te maken voor welk pakket het beste is voor dit circuit en daaraan vast te houden."

De Amerikaanse upgrade van Aston Martin levert tot dusver dus nog niet wat het team ervan verwachtte, al ziet men wel dat er potentie is. Dat bleek met name uit de rit van Stroll in Austin, waar hij vanuit de pits naar de punten reed. Hoewel de verandering van de afstelling werkte, vermoedt Alonso dat het probleem niet alleen in de set-up zit. "Deze auto's zijn heel complex, dus het is een combinatie van dingen. Ten eerste moet de afstelling geoptimaliseerd worden voor ieder circuit. Daarna is snelheid in de kwalificatie belangrijk met de huidige kleine verschillen. Als je vooraan in een treintje auto's begint, kun je de snelheid vasthouden. Als je achteraan start, verstoort het verkeer de downforce, de banden, de temperaturen enzovoorts. Kleine details maken dus een groot verschil", aldus Alonso, die geen paniek ziet bij Aston Martin. "We zagen in Austin namelijk dat de snelheid er wel is. Het komt de laatste tijd niet allemaal meer samen in een weekend, maar hopelijk krijgen we in Brazilië een nieuwe kans."