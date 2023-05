Op vrijdag kwam het probleem met de DRS-vleugel bij Aston Martin al aan het licht. Het is op het stratencircuit van Baku een kostbaar probleem, gezien de lange DRS-zones waar enkele tienden mee te winnen zijn. Het probleem bleef Fernando Alonso en Lance Stroll ook op de zaterdag in Baku hinderen. In de sprintrace van zeventien ronden leken de problemen verdwenen, maar Alonso is er niet helemaal zeker van dat ze verholpen zijn voor de Grand Prix die 51 ronden duurt.

"Dat is het onderwerp van het weekend voor het team, maar het werkte", zei Alonso na de sprintrace. "Ik denk dat ik twee keer op de knop drukte en het toen open ging, dus ik hoop dat het allemaal opgelost is. Een derde keer keek ik niet in de spiegel, dus ik weet het niet zeker, maar ik ben ervan overtuigd dat het team naar alle beschikbare data kijkt om te zien of we wat veranderingen moeten doorvoeren om morgen nog een kans te maken in de race."

Gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat het opgelost is voor de race, antwoordt hij: "Dat kunnen we niet 100 procent zeker weten. We hebben elke sessie problemen gehad, dus ik denk niet dat het systeem in de race onkwetsbaar zal zijn, maar het is zoals het is. Zelfs met het DRS lijkt het erg lastig om in te halen wanneer je andere auto's volgt, dus misschien is het niet de sleutelfactor. Zelfs als het niet werkt", hoopt de Spanjaard er niet al te veel last van te hebben.

Het probleem met het DRS betekende dat Alonso en Stroll niet verder konden komen dan de zesde en negende plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix. Maar ook dan valt de snelheid van de AMR23 wat tegen ten opzichte van de afgelopen drie raceweekenden, geeft Alonso toe. "Het weekend was over het algemeen wat slechter dan de afgelopen drie races. "We presteren wat ondermaats, [met de sprint shootout] als beste voorbeeld. De achtste en negende plaats zijn niet goed genoeg, dus we zijn een beetje bezorgd."

"Maar ik moet zeggen dat ik na de sprintrace wat optimistischer ben dat de auto in de race snel zal zijn. Ik was snel in de sprintrace, ik had de snelheid van de Ferrari en Mercedes. Ik begon als zesde in plaats van achtste, dus we hebben nog steeds de kans om in de top vijf te eindigen. Dat zou ideaal zijn. Als we zaterdag zesde kunnen worden en zondag in de top vijf eindigen in een lastig weekend, zou dat erg goed nieuws zijn", besluit de tweevoudig wereldkampioen.