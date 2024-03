Alonso: Aston Martin F1 stond er vorig jaar beter voor in Bahrein

Het Formule 1-seizoen 2024 is donderdag afgetrapt in Bahrein met de eerste twee vrije trainingen. Fernando Alonso heeft in beide sessies een goede indruk achtergelaten namens Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen vond zijn naam na VT1 terug op de vijfde positie, later op de dag volgde zelfs een derde plek in de tweede oefensessie op het Bahrain International Circuit. Uiteindelijk gaf Alonso met 1.30.660 een kleine drie tienden van een seconde toe op snelste man Lewis Hamilton.

"Het voelde oké. We weten natuurlijk niet wat de anderen doen, dus wij hebben gewoon ons programma afgewerkt", blikt Alonso na afloop van de donderdagse trainingen terug, om vervolgens in te gaan op het afgewerkte programma. "We kennen de banden best goed door de test, dus we hebben VT1 een beetje opgeofferd door de mediums te gebruiken. In VT2 hebben we wat over de auto geleerd. We hebben wat veranderingen doorgevoerd aan de afstelling en we zijn blij met de reactie daarop, dus laten we vrijdag kijken als we alles samen laten komen voor de kwalificatie."

Vorig jaar werd het F1-seizoen ook in Bahrein geopend en destijds was Alonso een van de smaakmakers. In zijn eerste race voor Aston Martin knokte hij zich uiteindelijk naar de eerste van in totaal acht podiumplaatsen door achter de ongenaakbare Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez derde te worden. Op basis van wat hij tot dusver zag, vermoedt Alonso dat het een behoorlijke klus wordt om zaterdag opnieuw op het ereschavot plaats te nemen. Desondanks was er wel sprake van een goed gevoel bij de 42-jarige coureur uit Oviedo.

"Het is moeilijk af te lezen. Ik ben zeker ietwat verrast dat we zo hoog staan in de ranglijst, maar dit kan drastisch veranderen door de hoeveelheid brandstof. Ik blijf dus rustig", aldus Alonso. "Zoals gezegd ben ik blij met de veranderingen die we aan de afstelling hebben doorgevoerd. Ik denk dat we nog meer snelheid moeten vinden. Twaalf maanden geleden bevonden we ons in een betere positie in Bahrein, maar laten we afwachten. Ik ben blij, ik ga met een goed gevoel naar de eerste kwalificatie van wat een heel lang seizoen wordt."

Video: De eerste trainingen geanalyseerd in de F1-update