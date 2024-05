Als reden voor die verwachting wijst Fernando Alonso naar teameigenaar Lawrence Stroll. "In tegenstelling tot andere teams hebben we een geweldige leider in de vorm van Lawrence", zegt Alonso in gesprek met media in Monaco, waaronder Motorsport.com. "Hij is niet alleen de eigenaar van het team, maar ook een echt ontzettend competitief persoon. We zullen dankzij hem de problemen sneller oplossen dan de andere teams", maakt hij zijn vertrouwen in Stroll zeer duidelijk.

Na de eerste zeven races van het seizoen staat Aston Martin op de vijfde plaats bij de constructeurs, waarmee de situatie heel anders is dan vorig jaar. Toen had Alonso al enkele podiumplaatsen behaald, nu moet het team het vooral hebben van finishes in de top-tien. Wel is de AMR24 over het algemeen beter in de kwalificatie dan in de race, waar dat vorig jaar juist andersom was. Voor Monaco biedt dat nog wat hoop, aangezien inhalen op het stratencircuit een flinke uitdaging is.

"Vorig jaar hadden we misschien wat meer hoop dan dit jaar. De auto's zagen er in 2023 heel sterk uit in de langzame bochten, dus we zagen Monaco als een kans. Dit jaar weet je het niet. We hebben pieken en dalen gehad. Tot nu toe zijn we ontzettend goed in de kwalificatie." Alonso hoopt op een goede kwalificatie, aangezien het met het racetempo ook wel goed zit. "We zijn dus nog steeds optimistisch dat we hier een sterk weekend kunnen neerzetten en zijn daar ook echt klaar voor."

Alonso is ervan overtuigd dat Aston Martin ten opzichte van de concurrentie wat performance heeft verloren. "We hebben de performance van onze auto verbeterd, maar de rest lijkt een iets grotere stap te hebben gezet en wij verloren enkele posities. In mijn geval was ik niet perfect in die twee races", doelt hij op Miami en Imola. "Ik reed niet goed genoeg in Miami en in Imola zochten we meer naar antwoorden, iets wat me soms drijft in een weekend waarvan ik weet dat de doelen niet goed genoeg zullen zijn om ons of mezelf tevreden te stellen. Wanneer je niet om een top-vijf of top-zeven strijdt, verschuif je de focus naar de afstelling of een testweekend. Als ik P9 eindig, dan geef ik dat weekend liever op, los ik liever problemen met de auto op en beginnen we opnieuw voor de volgende. Dat is ook wat in Imola is gebeurd."