Er gaat geen dag voorbij dat Fernando Alonso niet terugdenkt aan de meest angstaanjagende crash uit zijn memorabele carrière. Het gebeurde tijdens de seizoensopener van 2016 in Australië, op het Albert Park-circuit in Melbourne, waar de tweevoudig wereldkampioen meerdere keren over de kop vloog en net naast de bandenstapels ondersteboven eindelijk tot stilstand kwam, in een zwaar gehavende McLaren.

Jaren later, toen hij terugkeerde naar het Australische circuit, prees Alonso het werk dat de FIA de afgelopen jaren heeft gedaan voor de veiligheid van de Formule 1. In 2020 herinnerde hij zijn Instagram-volgers nogmaals aan het vreselijke ongeluk dat hij begin 2016 had, waarbij hij de voorpagina van de Herald Sun toonde met daarop de titel "Luckiest Man Alive".

Het rapport van het ongeluk, dat het geweld van de snoeiharde crash onthulde, beweerde dat Alonso 313 kilometer per uur reed toen hij Esteban Gutierrez voor bocht drie probeerde in te halen en dat op het moment van de botsing de snelheid 305 kilometer per uur was. Met een gebroken voorwielophanging raakte Alonso's auto de muur met een zijdelingse vertraging van 45G. De hogesnelheidscamera liet zien dat het hoofd van de coureur tijdens het incident twee keer de rechterkant van de cockpit hard raakte. Daar eindigde de ellende echter nog niet, want toen de MP4-31 zijwaarts over het gras ging rolde de bolide van de Spanjaard om, wat resulteerde in nog een vertraging van 46G, waarbij hij bijna twee keer over de kop vloog en bijna een hele seconde door de lucht vloog. Bij de landing op de achterste impactabsorberende structuur werd een longitudinale kracht van 20G geregistreerd. Het rapport concludeerde dat 'vanaf de eerste impact met 305 kilometer per uur, Alonso's auto drie vertragingen en een fase door de lucht kon weerstaan zonder ernstig letsel voor de bestuurder, voornamelijk doordat de veiligheidssystemen van de auto functioneerden zoals ze waren bedoeld'.

Gelukkig kwam Alonso grotendeels ongedeerd uit het brute ongeluk in Australië en was hij al snel in de paddock om de media te woord te staan. "Alles doet een beetje pijn. Alles in je lichaam beweegt als je met die snelheid gaat. Mijn knie doet een beetje pijn, maar verder is alles perfect en heb ik veel geluk gehad. Ik ben blij dat ik met je praat, want je riskeert je leven als je harder dan 300 kilometer per uur gaat. Als een van die klappen verkeerd valt, kun je een serieus probleem hebben", zei de Spanjaard destijds.

Kort nadat hij zijn ongeluk met de Haas F1-auto had toegelicht, zei hij: "We zaten dicht op elkaar. Ik zat zoveel mogelijk in de slipstream en zulke bewegingen dicht voor de remzone zijn altijd gevaarlijk. Door zo dichtbij te rijden miste ik mijn referentie om te remmen, ik verloor mijn rempunt en remde te laat. Als je zo dichtbij komt en 310 of 315 kilometer per uur rijdt, kan dat gebeuren. Het positieve is dat we allebei in orde zijn."

Onlangs, bijna acht jaar na het angstaanjagende ongeluk, werd in de documentaire 'Revealed' van DAZN F1 de crash in Australië in 2016 getoond, waarbij Alonso het volgende zei: "Wanneer je een crash hebt, zijn er altijd van die seconden van bezinning, want het is niet zo dat je bang bent in de auto, maar je bent je ervan bewust dat je gewond kunt raken. Dat hoort bij autosport."

"Ik ben nooit bang geweest. Zelfs na dat ongeluk in Australië herinner ik me nog heel goed dat ik uit de auto stapte. Ze zwaaiden met de rode vlag en de ambulance kwam mij en Esteban Gutiérrez ophalen. Ik dacht er net aan dat ik naar de paddock zou worden gebracht, niet naar het medisch centrum, maar om een reserveauto te halen. Die hadden ze niet meer, dus ik was een beetje geschokt toen ik weer uit de ambulance stapte. Omdat ik dacht 'als er een rode vlag is, heb ik geen positie verloren, ik stap weer in de auto en ik ga naar buiten waar de race eindigde voor de rode vlag'. Daarom zeg ik dat er geen angst of bezinning is voor de snelheid."

