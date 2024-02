Alonso: "Als ik door wil in F1, dan geniet Aston Martin prioriteit"

Fernando Alonso is een van de vele coureurs wiens contracten dit jaar aflopen. De tweevoudig wereldkampioen heeft indruk gemaakt bij Aston Martin en teambaas Mike Krack zou graag langer doorgaan met Alonso, al wordt de ervaren coureur nu ook genoemd als mogelijke vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Zelf ziet Alonso Aston Martin echter als zijn prioriteit. "Als ik wil doorgaan met racen, zullen we wel zien wat de opties zijn", zegt Alonso bij de onthulling van de AMR24. "Mijn voornaamste prioriteit zal altijd zijn om het gesprek aan te gaan met Aston. Zij hebben me vorig jaar de kans gegeven om deel uit te maken van deze organisatie en ik ben er erg trots op om daar deel van uit te maken, met de nieuwe fabriek en alles wat er gaande is. Dit team wacht een geweldige toekomst en ik wil elke mogelijkheid verkennen om hier nog vele jaren te racen."

In zijn reactie op die geruchten lijkt Alonso te hinten naar een eventueel tweede afscheid van de Formule 1, nadat hij de koningsklasse na het seizoen 2018 al had afgezwaaid om in 2021 terug te keren. Alonso wordt dit jaar 43 en ondanks dat voor hem leeftijd geen grote rol speelt, erkent hij wel dat hij moet nadenken over zijn plannen op de langere termijn. "Er zijn wat fases waar ik doorheen moet", stelt de 32-voudig Grand Prix-winnaar. "Allereerst moet ik voor mezelf beslissen wat ik in de toekomst wil doen, of ik mijn leven nog een paar jaar wil wijden aan deze sport waar ik van hou. Maar ik hou van racen. Ik heb van de winter in verschillende auto's gereden, een DTM-auto, rallyauto, karts. Ik hou van de Formule 1, maar ik hou over het algemeen van racen. Dus als het niet de F1 is, dan zal ik vast wel blij zijn in een andere vorm van autosport terwijl ik dan misschien wat meer tijd heb voor mijn privéleven, wat ook erg belangrijk is op deze leeftijd."

"Dit is een beslissing die ik zelf moet nemen. Ik moet erover nadenken", vervolgt Alonso. "Ik moet ervoor zorgen dat ik de komende jaren van mijn leven dan bij dat team zit, voor 100 procent van mijn tijd. Als ik eenmaal die beslissing heb genomen wil ik met Aston Martin om tafel en zeggen: 'Dit heb ik besloten, ik wil graag doorgaan met dit project.' Ik geloof namelijk dat we vorig jaar een goede stap vooruit hebben gezet. We hebben samen veel opgebouwd. We hebben een nieuwe faciliteit en alles in huis om in de toekomst te slagen. Ik geloof in dit project. Dat zal dus mijn voornaamste prioriteit zijn, eerst praten met Aston Martin omdat ik me heel erg onderdeel voel van dit project."

Tot vijftigste racen

Mocht het dan niet tot een deal komen met Aston Martin, dan weet Alonso dat hij niet verlegen ligt om opties in de Formule 1. "Als we niet tot een overeenkomst kunnen komen en ik wel in de Formule 1 wil blijven racen, dan weet ik dat ik me in een bevoorrechte positie bevind", zegt de Asturiër. "Ik ben waarschijnlijk een aantrekkelijke optie voor andere teams door de prestaties die ze vorig jaar zagen, evenals de toewijding. Er staan maar drie wereldkampioenen op de grid en er is er slechts één beschikbaar."

Alonso ziet zijn leeftijd niet zozeer als een obstakel qua fitheid, maar vooral qua andere prioriteiten in het leven. "Een paar jaar geleden zou ik misschien zeggen dat 40 of 41 de limiet was geweest", vertelt hij. "Nu, nadat ik mezelf vorig jaar zag - gemotiveerd en goed presterend - denk ik dat ik misschien nog een paar jaar kan blijven racen. In de winter heb ik de verwachtingen een beetje overtroffen met alle fysieke tests en alles wat ik heb gedaan. Als je gemotiveerd bent en je wil je blijven toewijden, kun je misschien tot je 48ste of 49ste rijden, of zelfs tot je 50ste. Tegelijkertijd moet je alles in je leven ervoor opgeven. De Formule 1 vereist volledige toewijding. Dit is iets van mijn 24ste seizoen in de Formule 1. Ik heb 24 jaar van mijn leven aan deze sport gegeven, en daar ben ik blij om. Daar kan ik mee leven en ik kan het nog een paar jaar blijven doen. Ik weet niet of ik tot mijn vijftigste blijf racen, met zo'n veeleisende kalender en dat soort zaken. Niet omdat het niet meer kan, maar omdat er andere dingen in het leven zijn waar ik nieuwsgierig naar ben."