Alonso maant Alpine: Wacht niet te lang met F1-auto voor 2023

De ambities van het Alpine F1 Team zijn duidelijk: het Franse fabrieksteam wil in de komende jaren aansluiting vinden bij de top. Dit jaar heeft de renstal weer een aardige stap gemaakt. Fernando Alonso en Esteban Ocon strijden met McLaren om de vierde plaats bij de constructeurs. Beide renstallen hebben in de eerste elf races van het jaar 81 punten gescoord. De achterstand op nummer drie Mercedes bedraagt al meer dan 150 punten, Alfa Romeo op P6 staat al 30 punten achter. Aangezien Alpine ook in 2023 weer verder naar voren wil, waarschuwt Alonso dat de aandacht tijdig verlegd moet worden naar de nieuwe bolide.

De Spanjaard wijst naar Mercedes, wat dit jaar een grote sprong gemaakt heeft na een moeizame start: “Ik denk niet dat het voor ons net zo makkelijk zal zijn. Mercedes is een enorme organisatie en we wisten dat ze vroeg of laat terug zouden slaan. Wij hebben een programma voor de middellange en lange termijn om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken. We moeten wat dat betreft vroeg genoeg aan de auto voor volgend jaar beginnen zodat we daar geen compromissen hoeven te sluiten. De grote teams kunnen al beginnen aan de nieuwe wagen en tegelijkertijd de huidige auto blijven verbeteren. Voor andere teams is dat lastiger.”

Alonso is zeer te spreken over de huidige prestaties, al stipt hij nog een gebied aan waar op korte termijn winst behaald kan worden: “De langzame bochten. Dat is op dit moment niet ons sterkste punt. We zagen in Baku, een circuit met veel langzame bochten, dat bepaalde auto’s erg sterk waren. AlphaTauri werd vijfde, Aston Martin was erg sterk. Op dit soort circuits bloeien bepaalde teams weer op. Wij hebben een combinatie nodig. Ik denk niet dat er één zwakke plek is die we moeten oplossen, we moeten overal verbeteren.”