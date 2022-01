Alonso: Alpine F1 kan zich niet langer achter budget verschuilen

Alpine hoopt binnen afzienbare tijd weer om de wereldtitels mee te strijden in de Formule 1. De afgelopen jaren slaagde de renstal uit Enstone er niet in om het gat naar de kop van het veld te dichten, maar gehoopt wordt dat het budgetplafond dat vorig jaar is ingevoerd en voor dit jaar verder is verlaagd een handje kan helpen. Mocht een team in 2021 nog 145 miljoen dollar uitgeven, in 2022 is dat nog ‘slechts’ 140 miljoen.

“Ik ben optimistisch dat we over de juiste middelen beschikken”, zegt Fernando Alonso, die vorig jaar zijn rentree in de koningsklasse maakte bij Alpine. “Luca de Meo, Laurent Rossi en de rest van het management zijn allemaal toegewijd aan de Formule 1. En het budgetplafond zou ons moeten helpen, doordat de topteams niet langer onbeperkt geld kunnen uitgeven. Iedereen werkt nu met min of meer hetzelfde budget, het is nu dus aan ons om met een goede auto te komen. En als we daar niet in slagen, zullen we moeten leren van onze fouten. We kunnen dan niet langer roepen dat we minder budget hebben of dat we over minder middelen beschikken of dat een ander team twee windtunnels gebruikt. Van al die dingen is geen sprake meer. Het is nu aan ons.”

Volgens de 40-jarige Spanjaard staat het Alpine Formule 1-team, waar voormalig Aston Martin-kopstuk Otmar Szafnauer als teambaas aan de slag lijkt te gaan, er dit jaar beter voor dan twaalf maanden geleden. “We hebben nog steeds niet alle problemen opgelost. Maar ik denk dat we er nu beter voor staan dan toen we vorig jaar maart in Bahrein aan het seizoen begonnen“, stelt de coureur uit Oviedo. “Er zullen zeker nog dingen zijn die we moeten verbeteren, daar ben ik zeker van. Zo hebben we op motorisch vlak zeker nog een gat te dichten. Daarvoor loopt inmiddels een nieuw project. Maar we hebben ook nog een achterstand weg te werken als het gaat om de aerodynamische prestaties. Het is lastig te zeggen hoe groot dat verschil komend seizoen zal zijn. Op dit moment kun je er alleen maar het beste van hopen, wat niet alleen voor ons geldt maar voor iedereen. We begeven ons dit jaar namelijk op compleet onbekend terrein.”