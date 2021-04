Fernando Alonso keerde dit jaar na een afwezigheid van twee seizoenen terug in de Formule 1. De Alpine-coureur liet zowel in Bahrein als op Imola enkele malen zijn kwaliteiten zien, maar is nog altijd niet tevreden over zijn eigen niveau. Hij erkent dat de wisselende omstandigheden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari het lastig maakten voor een rijder met weinig ervaring in de wagen, maar is wel tevreden met de vele lessen die hij heeft geleerd.

“Elke ronde voelen we ons meer comfortabel”, zei Alonso toen hij gevraagd werd naar de uitdaging voor nieuwe rijders. “Op Imola was het een ‘triple experience’, want van de eerste tot de laatste ronde hadden we te maken met wisselende omstandigheden. Het gripniveau veranderde continu. We hadden een rode vlag, een staande start en een rollende start. Er viel veel te oefenen en te leren, dingen die normaal vier of vijf races duren. En dat hebben we allemaal in één race gepropt. Ik ben dus blij met wat ik geleerd heb. Ook ben ik blij met het gevoel van de wagen in de regen. Dit was de eerste keer in het nat, de eerste keer met intermediates en de eerste keer op een baan met maar een smalle droge lijn. Dus er viel veel te leren en te analyseren. Tussen ronde 1 en ronde 63 was mijn vertrouwen met 300 procent gegroeid. Dat mag echter geen excuus zijn voor onze matige prestaties: ik heb niet goed gepresteerd. Ik moet beter voorbereid zijn en de volgende keer er beter klaar voor zijn. Het maakt niet uit of je weinig of geen tijd in de wagen hebt doorgebracht. Ik ga proberen volgende keer beter te zijn.”

De tweevoudig Formule 1-kampioen verwacht nog een paar races nodig te hebben om op niveau te komen: “Ik sta waar ik verwacht had te staan maar je wilt altijd meer en verder naar voren. Je wilt altijd wat meer vertrouwen in de wagen hebben. Dat vertrouwen had ik niet in Bahrein en Imola, en vermoedelijk ook niet in Portimao. Dat gevoel komt niet van de ene op de andere dag. Het heeft tijd nodig. Ik ben hier om te werken en om beter te worden. Een race zoals deze helpt enorm, je leert veel meer dan in een normale race.”