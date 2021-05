Alonso nam woede over slechte kwalificatie mee de race in

De coureur van Alpine had er in de vrije trainingen nog prima het tempo in zitten, maar werd in de kwalificatie al vroegtijdig uitgeschakeld. Hij moest de race in Portimao vanaf de dertiende plaats starten. Teamgenoot Esteban Ocon deed het een stuk beter en vertrok zondagmiddag vanaf P6.

Tijdens de race knokte Fernando Alonso zich een weg naar voren: hij haalde achtereenvolgens Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz in om uiteindelijk als achtste over de streep te komen, slechts één seconde en een plekje achter Ocon. Het was de tweede keer dat Alonso dit seizoen punten pakte, maar de eerste keer dat hij dat op eigen kracht deed. In Imola schoof hij door naar P10, nadat Kimi Raikkonen na afloop van de race een tijdstraf had gekregen.

In Portimao voelde Alonso zich eindelijk op zijn gemak in de A521. “Ik denk dat ik in Bahrein wat voorzichtiger was, ik wilde gewoon mijn eerste Grand Prix uitrijden. En in Imola voelde ik me erg ongemakkelijk in de auto met de [natte] omstandigheden. Ik voelde me niet prettig op de intermediates en met het [beperkte] zicht”, kijkt de tweevoudig kampioen terug op zijn rentree. “Dus ik denk dat dit echt de eerste race is waarin ik het maximale uit de wagen kon halen. En ja, ik was boos na de kwalificatie. Ik heb die woede op de baan achtergelaten.”

De vooruitgang bij Alpine was mede te danken aan de nieuwe vloer waarmee het naar Portugal was gekomen. Die nieuwe onderkant schonk Alonso en Ocon meer tempo en hielp het beste te halen uit de updates die het Franse team al mee had genomen naar Imola. Alonso was blij dat hij zich in de race op het Autodromo Internacional do Algarve kon meten met teams als Ferrari en McLaren. “Het was een goede race, maar niet alleen de race was goed: het was over het algemeen een goed weekend. Ik voelde dat de auto hier veel competitiever was dan in Imola en Bahrein. We konden vechten met McLaren, Ferrari en AlphaTauri." Toch bleef het voor Alonso onduidelijk wat er in de kwalificatie mis was gegaan. "We voelden ons al in de eerste vrije training competitief en we waren vijfde in VT2 en hadden derde kunnen staan in VT3. Dus het blijft een beetje een mysterie wat er zaterdag tijdens de kwalificatie gebeurde. Ik voelde me er niet echt op mijn gemak. Maar over het algemeen ben ik erg blij met het weekend en de prestaties van de auto.”