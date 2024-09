Kan Alonso met Newey voor 33ste F1-zege gaan? "Alle ingrediënten zijn er"

Na bijna twintig jaar op de loonlijst van Red Bull Racing te hebben gestaan maakt Adrian Newey in 2025 de overstap naar Aston Martin Racing. De topontwerper is eerder deze week aangekondigd bij de formatie van Lawrence Stroll, die met Fernando Alonso al een coureur in huis had met wie Newey graag wilde samenwerken - en vice versa. De Spanjaard wacht al sinds 2013 op een nieuwe Grand Prix-zege, die zijn 33ste moet worden. Gezien zijn track record kan Newey daar mogelijk een bijdrage aan leveren, maar zelf houdt Alonso zich op de vlakte.

"We zullen zien, ik kan de toekomst niet voorspellen", vertelt Alonso op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan tegenover onder andere Motorsport.com. Hij ziet dat Aston Martin momenteel goede stappen zet om in de toekomst succes te kunnen boeken. "Er komen de komende maanden veel dingen aan, zoals de windtunnel. Dat is een keerpunt, want tot nu toe hebben we die van Mercedes gebruikt met een tijdslimiet. Het wordt een stap vooruit om de onze te kunnen gebruiken op het moment dat het nodig is. Laten we ook niet vergeten dat Aston Martin twee jaar geleden nog in een heel klein fabrieksgebouw zat dat voorheen van Force India was. Met de nieuwe faciliteit hebben we het aantal werknemers verdubbeld, dus langzaam maar zeker krijgen we alle ingrediënten om voor de overwinning en de wereldtitel te vechten."

Invloed Newey pas in 2026 merkbaar

Alonso is zich er echter ook van bewust dat het tijd kost voordat er succes geboekt kan worden. "In zekere zin heb ik die tijd niet, maar ik ben ontspannen en geniet van mijn tijd", vervolgt hij. Zo beseft de 43-jarige coureur uit Oviedo namelijk dat de inbreng van Newey bij de F1-bolide van 2025 nog redelijk beperkt blijft. "In maart 2025 ligt de focus op 2026 en de nieuwe reglementen. Dat is het moment dat hij begint, dus voor hij iedereen kent en zijn plekje heeft gevonden in de fabriek is het april, dus het moet dan heel laat in 2025 worden. Ik hoop dat we dan voor de titel vechten, maar ik denk dat hij in 2026 pas echt invloed heeft op de auto."

Tijdens de persconferentie direct na de aankondiging van Neweys komst heeft Alonso zich al zeer positief uitgelaten over de Britse topontwerper. Zelf heeft de tweevoudig wereldkampioen ook geprobeerd een bijdrage te leveren bij het binnenhengelen van Newey, onder meer tijdens de Historic Grand Prix van Monaco. "Ik heb hem wat berichtjes gestuurd, zoals iedereen waarschijnlijk heeft gedaan. Ik heb hem ook gezien bij de Historic Grand Prix in Monaco en daar hebben we elkaar een half uur gesproken", vertelde Alonso. "We hebben allemaal geprobeerd om hem te overtuigen en uiteindelijk hebben Lawrence, zijn visie, zijn nieuwe fabriek en Honda de doorslag gegeven."

Wat doet Alonso na 2026?

Voor 2026 kunnen Newey en de zijnen bij Aston Martin zich buigen over de gloednieuwe technische reglementen, die gekoppeld worden aan een nieuw motorreglement. Het is zeker dat Alonso er in het eerste jaar van de nieuwe regels gewoon van de partij is, maar daarna is zijn toekomst nog ongewis. "Ik ben in 2026 van de partij, maar na dat jaar... ben ik in de Formule 1 of in een andere raceklasse, maar ik blijf verbonden aan Aston Martin en ik race dan ook nog", verklapt hij in ieder geval over zijn toekomstplannen. Naast een langer verblijf in F1 lijkt dus ook het Hypercar-project van Aston Martin in het WEC met de Valkyrie een optie. "Waarom niet? Het programma voor Le Mans begint vorm te krijgen, dus wie weet gebeurt het in 2027, 2028 of 2029."