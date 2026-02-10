Alonso aan vooravond nieuw F1-seizoen: "Minder plezier achter het stuur"

Waar was jij op 4 maart 2001? Fernando Alonso zal niet lang in zijn geheugen hoeven te graven om het antwoord op die vraag te vinden. De 44-jarige Spanjaard was die dag - nu bijna 25 jaar geleden - in Melbourne om voor Minardi zijn allereerste Formule 1-race ooit te rijden. Hij startte de race op Albert Park vanaf de negentiende plaats en finishte uiteindelijk op P12. Dat leverde geen punten op, maar werd alom gezien als een prima resultaat. Alonso zelf was echter allerminst tevreden. Hij liet na afloop weten "nogal teleurgesteld" te zijn met die klassering. Alonso wilde resultaten: "echte resultaten."

Fernando Alonso tijdens zijn debuutrace in de Formule 1. Foto door: Sutton Images

25 jaar later heeft de tweevoudig wereldkampioen nog steeds niets aan ambitie en eerlijkheid ingeboet, zo was duidelijk te merken tijdens de presentatie van de Aston Martin AMR26, maandagavond in Saudi-Arabië. Uiteraard blikte hij daar vol vertrouwen vooruit op de toekomst. "Dit is een opwindend nieuw hoofdstuk voor Aston Martin", zei Alonso. "We zijn ons aan het aanpassen aan de nieuwe regels, nieuwe krachtbronnen en nieuwe ideeën."

Maar daarna was er al een wat kritischer toon te horen. Alonso maakte vorige maand kort kennis met de AMR26 tijdens de shakedown in Barcelona. In een rondetafelgesprek met onder andere Motorsport.com noemde hij die eerste ronden met zijn nieuwe auto 'leuk', maar hij vreest ook dat het rijden vanaf 2026 door alle technische hulpmiddelen en de energieterugwinning minder plezierig zal zijn.

"In Barcelona was het leuk om wat meer variatie te hebben in de energie-inzet en dat soort dingen, ronde na ronde en bocht na bocht, afhankelijk van de versnelling die je gebruikt of hoe je accelereert. De hoeveelheid energie die je op het volgende rechte stuk hebt verandert voortdurend. Met gedeeltelijk gas laden je batterijen op, maar als je te vroeg vol gas gaat, snijd je jezelf ook weer in de vingers."

De nieuwe Aston Martin van Fernando Alonso

"Er zijn een paar interessante aspecten waar we mee kunnen spelen", constateerde Alonso, "Maar ik rijd liever zonder te veel systemen die ingrijpen op je rijstijl of je benadering van bochten. Het lijkt erop dat je tijdens het rijden te veel moet nadenken, en dat brengt altijd het risico met zich mee dat je minder plezier beleeft achter het stuur."

Toch was de 44-jarige realistisch: "Ik denk dat we nooit meer terug zullen terugkeren naar eind jaren 90 of begin jaren 2000, toen de auto's licht en snel waren. Alles was toen waarschijnlijk op het hoogtepunt en nu gaan we meer naar een andere Formule 1. Ik weet niet of dat beter of slechter is, maar zeker anders."