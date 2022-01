Ferrari liet begin deze week weten dat het een vierdaagse testsessie had gepland op Fiorano, met de start daarvan op dinsdag. Na wat onduidelijkheid op reglementair gebied over welke auto het team mocht inzetten, werd de test met een dag uitgesteld. Afgelopen woensdag trapte testcoureur Robert Shwartzman deze eindelijk af in de SF71H, de auto van 2018. Een dag later was het de beurt aan Carlos Sainz en Charles Leclerc om de procedures in een F1-auto weer even door te lopen.

Sainz stuurde de bolide om 09.30 uur de baan op, maar deed dit in omstandigheden die verre van ideal waren. De temperatuurmeter gaf 3 graden aan en op het asfalt waren nog diverse vochtige vlekken te zien. Het hield de Spaanse coureur, die komend seizoen aan zijn tweede jaar bij Ferrari begint, echter niet tegen om 59 rondjes en dus 176 kilometer af te leggen.

"Het is precies een jaar geleden dat ik voor het eerst in een Ferrari reed. Hoewel veel is veranderd, ik iedereen beter ken en me echt thuis voel, voelt het rijden nog steeds speciaal", aldus Sainz. Niet alleen het team had zich op het circuit verzameld, ook de fans waren in groten getale aanwezig. "Ik was erg blij om de fans te zien. Ik heb ze daarom ook even begroet nadat ik mijn sessie had afgerond."

Volgens Sainz was het goed om weer in een echte auto te stappen: "Op dit moment zijn wij, net als veel andere coureurs, druk bezig in de simulator. Fysiek trainen we ook heel hard. Maar voor wat betreft de eisen die aan het lichaam worden gesteld, kan niets op tegen het rijden in de auto. Het is voor een rijder daarom ook fijn om voor de start van het seizoen alvast even te sturen, welke auto dit ook is. Het schudt het lichaam wakker en herinnert je aan wat het is om Formule 1-coureur te zijn."

Tekst gaat verder onder de foto

Carlos Sainz Jr., Ferrari Foto: Davide Cavazza

Leclerc neemt stokje van Sainz over

Om 14.00 uur was het de beurt aan teamgenoot Leclerc om de 2018-auto aan de tand te voelen. De Monegask kon ook op een uitbundige groet van de tifosi rekenen en legde vervolgens 48 ronden af. "Onze fans zijn speciaal. Het was echt koud vandaag, maar ze wilden het eerste evenement van het nieuwe seizoen niet missen. Ik had tenminste de motor om me warm te houden. Ze zijn echt fantastisch!", sprak Leclerc lovende woorden over de Italiaanse fans aan de rand van het circuit. Net als Sainz vond ook Leclerc het fijn om weer meters te maken in een F1-auto. "Na anderhalve maand keek ik weer uit naar het rijden. Het was leuk en ook een nuttige training. Ik kan niet wachten om in Barcelona met de 2022-auto de baan op te gaan en daarmee het nieuwe tijdperk in te luiden. We gaan dan zien of al het werk dat we sinds vorig jaar verzetten ook in competitief opzicht zijn vruchten zal afwerpen."

De laatste testdag vindt vrijdag plaats. Deze neemt testcoureur Robert Shwartzman, die woensdag ook in actie kwam, geheel voor zijn rekening.