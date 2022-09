Sebastian Vettel en Red Bull Racing domineerden het seizoen van 2011. De ene na de andere zege werd behaald. Vaak reed Vettel meteen na de start weg en zag de concurrentie hem niet meer terug.

Des te meer reden voor toenmalig Ferrari-coureur Fernando Alonso om alles te proberen bij de start van de race in Italië, de thuisrace van het roemruchte merk. De Spanjaard haalde Vettel en Lewis Hamilton in en pakte de leiding. Lang kon Alonso er niet van genieten. Nadat de safety car - die op de baan werd geroepen vanwege een crash in de eerste bocht - weer naar binnen ging, zat Vettel in zijn kielzog. Vettel koos voor een riskante actie buitenom in de Curva Grande. Alonso gaf hem weinig ruimte en het liep maar net goed af. Bekijk hierboven de beelden van de knappe inhaalactie.