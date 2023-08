Massa verdedigt rijderswissel AlphaTauri: "Meer verwacht van De Vries"

Eind 2022 werd Nyck de Vries met hoge verwachtingen binnengehaald door AlphaTauri, waar hij de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly mocht vervangen. Twaalf races later heeft hij alweer twee wedstrijden vanaf de zijlijn moeten toekijken. Na de Britse Grand Prix kreeg de coureur uit Uitwellingerga zijn ontslag bij de Italiaanse renstal wegens tegenvallende prestaties. De samenwerking kwam zodoende na slechts tien races alweer ten einde. Meteen kondigde AlphaTauri aan dat Daniel Ricciardo terugkeert om De Vries te vervangen. De Australiër stond zelf de eerste tien races juist aan de kant, nadat zijn contract bij McLaren eind 2022 werd ontbonden.

De meningen over de rijderswissel bij AlphaTauri zijn verdeeld. Het ene kamp vindt dat De Vries te weinig tijd heeft gekregen om zich echt te bewijzen, anderen vinden juist dat de renstal er goed aan heeft gedaan om in een vroeg stadium al te schakelen. Felipe Massa sluit zich aan bij de laatste groep. "In mijn ogen was het op basis van wat De Vries liet zien een terechte wissel. Eigenlijk verwachtte ik veel meer van een coureur van zijn kaliber. Iets bleek niet te passen, maar ik denk dat het een terechte verandering was", zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen onze Braziliaanse collega's van Motorsport.com.

Massa wordt in zijn mening gesterkt door als de verrichtingen van De Vries worden afgezet tegen de prestaties van Ricciardo in zijn eerste twee optredens van 2023. "Zijn eerste race was naar mijn mening een goede. Hij behaalde meteen een goed resultaat door voor zijn teamgenoot te eindigen. Ook was zijn pace in de race goed. In de tweede race had hij een beter resultaat kunnen behalen, maar hij sneed een bocht af waardoor zijn rondetijd werd geschrapt in de kwalificatie", vervolgt de inmiddels 42-jarige Braziliaan. "Daardoor startte hij verder naar achteren. Als dat niet was gebeurd, had hij verder vooraan gestaan. In de race vond ik hem redelijk."

De terugkeer van Ricciardo is niet alleen goed voor AlphaTauri, zo oordeelt Massa, maar ook voor de Formule 1 in zijn algemeenheid. "Ik hoop dat Ricciardo daar nog vele jaren blijft, want hij is een belangrijke speler in de Formule 1. Iedereen mag hem graag en hij heeft veel charisma en veel fans. Het is zonder twijfel een positieve verandering."