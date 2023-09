Momenteel onderneemt voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa juridische stappen tegen de FOM en de FIA. De Braziliaan kwam erachter dat beide partijen al in 2008 op de hoogte waren van Crashgate, maar dit in de doofpot stopten om de sport te beschermen. De oud-Ferrari-coureur stelt beroofd te zijn van het wereldkampioenschap. In Singapore kregen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-adviseur Helmut Marko de kwestie voorgelegd. Eerstgenoemde stelde de zaak met grote interesse te volgen. Marko hoopt in ieder geval dat Massa de F1-titel krijgt en Lewis Hamilton er daarmee een verliest.

"Met nieuwe feiten kan de zaak heropend worden", zegt de 80-jarige man uit Graz tegenover Kronen Zeitung. "De kansen voor Massa zijn dan niet eens zo slecht. De vraag is alleen waar we uitkomen als we veel andere incidentrijke wedstrijden ook opnieuw moeten beoordelen." Met een klein verschil verloor Massa in 2008 het kampioenschap aan de Brit. "Het was naar om te zien hoe Massa in Brazilië twintig seconden lang het kampioenschap vierde en ineens alles verdween. Ik zie graag dat hij de titel wint. Hamilton, voor wie records niet zo belangrijk zijn, zou er dan een minder hebben."

Massa zelf stelt dat de uitspraken van Wolff en Marko aangeven dat de zaak een serieuze is. "Het laat zien dat we op het juiste pad zitten en dat mensen in F1 inzien hoe belangrijk deze zaak is", aldus de inmiddels 42-jarige Braziliaan. Op de vraag wat hij van de FIA en FOM verwacht, antwoordt hij: "Ik hoop dat de FIA en FOM van vandaag anders zijn dan die van 2008. De twee entiteiten hebben de kans om dit te bewijzen door de fouten uit het verleden recht te zetten, in het voordeel van de sport."

Zelf zegt Massa al weken dat het hem niet om geld gaat, maar om de gerechtigheid van de sport. "Dit was een jongensdroom, een titel voor de hele natie, voor alle Brazilianen en ook voor de tifosi. Dit is het gevecht van mij en mijn hele familie. We hebben er alles aan gedaan om zo professioneel mogelijk te zijn", besluit hij.