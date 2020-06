Massa over titelloze periode Ferrari: “Lag niet alleen aan Vettel”

“Verrast? Nee”, reageert Massa tijdens de Sky F1 Vodcast op het aanstaande vertrek van Vettel bij Ferrari. “Sebastian is een coureur waar ik veel respect voor heb vanwege alles wat hij in zijn carrière heeft bereikt. Hij heeft naar mijn mening ook een erg goede job gedaan bij Ferrari. Hij heeft vele races gewonnen en voor kampioenschappen gevochten. Maar hij heeft nooit de auto gehad om een kampioenschap te kunnen pakken. Hij is dichtbij gekomen maar heeft nooit de snelste wagen tot zijn beschikking gehad.”

Dat Ferrari en Vettel uit elkaar gaan, daar kijkt Massa dus niet van op: “Dat beide partijen besloten hebben om niet met elkaar verder te gaan, komt voor mij niet als een verrassing. Het is gewoon dat hij aan het einde van zijn contract is gekomen. Om met elkaar door te kunnen gaan, daar moet zowel de coureur als het team honderd procent achter staan. Maar ze zijn nu op het punt aangekomen waar ze beide hun eigen weg gaan. Ik ben daar absoluut niet verbaasd over.” Daarmee impliceert de Braziliaan dat van beide kanten de liefde een beetje voorbij is. Massa acht het nu aannemelijk dat Vettel een punt zet achter zijn tijd in de koningsklasse: “Het zou me niet verbazen als hij zou besluiten te stoppen. Er moet een team zijn die hem overtuigd van het idee dat het goed zou kunnen zijn om door te gaan. Als dat niet geval is, ben ik er niet zo zeker van dat hij blijft.”

Sommigen menen dat Vettels tijd bij Ferrari niet als succesvol kan worden gezien omdat hij geen kampioen is geworden met de renstal uit Maranello, hetgeen natuurlijk zijn doel was toen hij in 2015 naar de Italiaanse formatie overstapte. Massa, die van 2006 tot en met 2013 voor Ferrari reed, is een andere mening toegedaan: “Je moet niet vergeten dat de laatste keer dat Ferrari een kampioenschap won, in 2008 was. Er hebben sindsdien vele goede coureurs voor het team gereden die allen niet in staat waren om een titel te pakken. Ferrari heeft simpelweg nooit de auto of het team gehad waarmee dat mogelijk was. Fernando Alonso heeft in 2010 een ongelofelijke job gedaan door in zijn eerste seizoen bij het team meteen voor het kampioenschap te vechten. Maar ook dat jaar was de auto eigenlijk niet goed genoeg. Alle andere coureurs die de afgelopen jaren voor het team hebben gereden, zoals Sebastian en Kimi Raikkonen, hebben eveneens niet weten te winnen omdat het team niet helemaal perfect was. Het heeft dus niet alleen te maken met Sebastian. Sebastian heeft vele geweldige races gereden en vele overwinningen behaald. Hij zat altijd voor Kimi, een voormalig wereldkampioen en dus niet de minste coureur.”

Massa erkent dat de komst van Charles Leclerc bij het team voor een nieuwe situatie heeft gezorgd bij Ferrari. “Charles is een coureur die ik al sinds de karting volg”, aldus de elfvoudig Grand Prix-winnaar. “Hij heeft laten zien een groot talent te zijn en kampioen kan worden. Sebastian voelde daar wel een beetje druk van.”