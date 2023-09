Massa stopt tijdelijk als F1-ambassadeur vanwege juridisch proces

De Formule 1 heeft verschillende oud-coureurs als ambassadeur aan zich verbonden die gedurende het jaar bij een aantal Grands Prix komen opdraven om hun gezicht te laten zien in de Paddock Club en om na afloop van de kwalificatie en race de coureurs te interviewen in parc fermé. Zo zijn onder andere Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve en David Coulthard zo nu en dan in een F1-polo bij een Grand Prix te bewonderen. In die gevallen neemt de Formule 1 de reis- en hotelkosten voor haar rekening.

Dit weekend zou Felipe Massa, die gezien zijn verleden bij Ferrari erg populair is in Italië, in deze rol present zijn bij de race in Monza. Maar aangezien de Braziliaan momenteel in de clinch ligt met de FIA en de Formule 1 over de misgelopen wereldtitel van 2008, hebben beide partijen gezamenlijk besloten dat het beter is dat hij voorlopig niet als F1-ambassadeur op het circuit is. F1 zou wel aan Massa hebben laten weten dat het hem vrijstaat om als individu naar welke race dan ook te komen. Van een ban, zoals sommige andere media schrijven, is dus geen sprake.

Aanvankelijk was Massa ook gewoon van plan om de race in Monza bij te wonen. Een woordvoerder van de Braziliaan laat weten: “Massa had al een vliegticket gekocht, maar kreeg op maandag een telefoontje van een hooggeplaatst persoon bij F1 met het verzoek om niet naar Monza te komen.” Massa zou uiteindelijk zelf ook hebben ingezien dat het lastig voor hem zou worden om zich te verplaatsen in de paddock, zonder dat er constant journalisten op hem af komen met vragen over de stappen die hij recentelijk heeft genomen tegen de FIA en F1.

Massa werd in 2008 tweede in het wereldkampioenschap, nadat Lewis Hamilton in de laatste ronde van de laatste race in Brazilië Timo Glock voorbij was gegaan voor de vijfde plaats. Door dat resultaat eindigde de Brit in het klassement één punt boven Massa. Eerder in het seizoen was de Ferrari-coureur slechts dertiende geworden in Singapore, waar hij na een pitstop tijdens een safety car wegreed met de brandstofslang nog aan de auto. Die safety car was op de baan gekomen voor een crash van Nelson Piquet, waarvan later duidelijk werd dat die opzettelijk was, om teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen.

Eerder dit jaar gaf gewezen F1-baas Bernie Ecclestone aan dat voor het einde van het seizoen 2008 al bij de Formule 1 en FIA bekend was dat de crash van Piquet met opzet was gebeurd. Uit een oud interview met de inmiddels overleden wedstrijdleider Charlie Whiting, dat later is opgedoken, komt dit ook naar voren. De FIA had de race in Singapore daarmee ongeldig kunnen verklaren, waarmee het kampioenschap dus een andere uitkomst had gehad.

Onlangs hebben de advocaten van Massa een Letter Before Claim naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-CEO Stefano Domenicali gestuurd waarin wordt gesteld dat Massa ‘slachtoffer van een samenzwering’ is en dat de coureur als gevolg daarvan miljoenen aan inkomsten heeft misgelopen en zowel morele schade als schade aan zijn imago heeft geleden. Als hier niet binnen de gestelde termijn op gereageerd wordt, wordt een gerechtelijke procedure opgestart.