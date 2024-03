Felipe Massa spant officieel rechtszaak aan tegen FIA om F1-titel 2008

Felipe Massa heeft sinds vorig jaar advocaten in de arm genomen om de uitslag van de Grand Prix van Singapore van 2008 - en uiteindelijk het mislopen van de F1-titel van dat jaar - aan te vechten. Hij benadrukte daarbij dat het hem niet om het geld ging, maar om gerechtigheid. Massa en zijn advocaten hadden FOM en FIA al meer tijd gegeven om met een antwoord te komen op de ten laste legging dat Massa 'tientallen miljoenen euro's' had misgelopen en reputatieschade leed door het mislopen van de 2008-titel. De zaak zou anders naar het Britse hooggerechtshof gaan. De deadline van 15 november was allang verstreken en het bleef lange tijd stil, maar nu is bekendgemaakt dat Massa de zaak inderdaad aanspant bij het hooggerechtshof in Londen.

Massa spant de zaak aan tegen Formula One Managament (FOM), bestuursorgaan FIA en toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone. Massa eist 'verklaringen dat de FIA haar reglementen heeft geschonden door de crash van Nelson Piquet Junior tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 niet onmiddellijk te onderzoeken' en dat Massa het coureurskampioenschap dat jaar zou hebben gewonnen 'als de FIA correct had gehandeld'. Massa eist ook een schadevergoeding van tussen de 60 en 150 miljoen pond (70 en 175 miljoen euro) voor het 'aanzienlijke financiële verlies' dat hij heeft geleden door 'het falen van de FIA', waaraan Ecclestone en FOM volgens de aanklacht ook medeplichtig waren. In de verklaring stellen de advocaten dat pogingen 'tot een minnelijke schikking te komen niets opgeleverd' hebben, waardoor Massa 'geen andere keuze had dan een rechtszaak aan te spannen'.

"De recente gebeurtenissen tonen natuurlijk aan dat kwesties van transparantie en integriteit in de Formule 1 relevant blijven en het is duidelijk dat er serieus gewerkt moet worden om de geloofwaardigheid en de toekomst van de Formule 1 op de lange termijn te herstellen", valt in de verklaring te lezen. "Hoewel het FIA-onderzoek in 2009 concludeerde dat het 'nooit eerder zulke ernstige beschuldigingen had overwogen', zijn de resultaten van de Grand Prix van Singapore van 2008 zelfs na de onthullingen van vorig jaar nog steeds geldig en officieel goedgekeurd door de FIA." Motorsport.com heeft de Formule 1 en de FIA om een reactie gevraagd. De Formule 1 hield het bij 'geen commentaar', FIA heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd.

Vorig jaar begon Felipe Massa al met het verkennen van mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen de FIA en de F1. Hij deed dat na uitspraken van voormalig F1-baas Ecclestone, die vorig jaar in een interview aangaf dat hij en FIA-president Max Mosley destijds op de hoogte waren van wat later Crashgate genoemd zou worden, maar besloten om niet in te grijpen om de sport voor een schandaal te behoeden. Nelson Piquet jr. crashte tijdens de Grand Prix van Singapore uit opdracht van Renault met opzet om teamgenoot Fernando Alonso te helpen. Massa was van mening dat het resultaat van die race, waarin hij zelf dertiende werd na te vroeg wegrijden na de pitstop, geschrapt moest worden wat hem uiteindelijk zijn eerste F1-titel zou moeten opleveren.