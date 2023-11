Massa: Relatie met Domenicali is goed ondanks rechtszaak F1-titel

Het is de laatste weken onrustig rond de persoon Felipe Massa. De Braziliaan doet er alles aan om voor zijn gevoel zijn gestolen titel in 2008 op te eisen en is zelfs een rechtszaak aan het voorbereiden over dit onderwerp. In die zaak gaat hij tegenover FOM-directeur Stefano Domenicali staan, die nota bene in 2008 de Ferrari-teambaas was en zodoende de werkgever van Massa. "Stefano is nog altijd een goede vriend van me", vertelt Massa in Brazilië, waar hij voor het eerst na de bekendmaking van de rechtszaak weer in de Formule 1-paddock zijn gezicht laat zien. "

Volgens Massa is ondanks alles het contact met Domenicali goed. "We praten nog veel met elkaar, alleen niet over alles wat er gebeurd is. Daar kan ik dus niets over zeggen", noemt de Braziliaan. "Hij heeft zijn houding richting mij nooit veranderd en dat zal hij ook nooit doen." De nu 42-jarige ex-coureur neemt zijn vriend dan ook persoonlijk niks kwalijk in de zaak: "Het zijn zowel bij het FOM als de FIA andere mensen. Ik hoop dat die mensen het goede voor de sport doen en dat ze het recht laten zegevieren, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."

In de planning stond dat Massa eerder dit jaar in Monza en Japan als ambassadeur van F1 aanwezig zou zijn, maar daar werd van af gezien. Ook op Interlagos is hij niet in die rol aanwezig, maar op persoonlijke titel. "Ik ben hier uitgenodigd en ik denk dat dit ook het juiste was om te doen", onthult de winnaar van elf F1-races. "Dit hoort bij mijn leven, ik ben blij om hier in de paddock te zijn. Zeker hier in Brazilië. Dit is de plek waar mijn dromen uitkwamen. Ik ben blij om hier te zijn, zie veel vrienden en geniet van het evenement." Hij vindt ook niet dat het ongemakkelijk is om op dit moment in het juridische proces in de paddock te zijn. "Alles wat er speelt, zorgt er niet voor dat mijn vriendschappen veranderen."

Vertrouwen in rechtszaak

Ondanks dat men in de paddock Massa weinig kansen toedicht, houdt de Braziliaan zelf rekening met een succesvolle zaak. "Anders zou ik hier niet zijn", aldus een zelfverzekerde man uit São Paulo. "Ik ben geen jurist, maar ik weet dat ik een goed team achter me heb. Ik geloof in rechtvaardigheid, dat is het belangrijkste ding."