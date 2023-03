Lewis Hamilton kwam in 2021 nog dicht bij het verbreken van het indrukwekkende record van Michael Schumacher, die in totaal zeven wereldtitels op zijn naam schreef. Hamilton had daar zijn achtste van kunnen maken, maar greep in de laatste ronde van de laatste race mis. Sindsdien is Mercedes niet competitief genoeg geweest om nog een gooi naar de titel te kunnen doen.

Ook dit jaar lijkt het voor Mercedes vooral een jaar van progressie te worden. De W14 had een flinke verbetering moeten zijn ten opzichte van de W13, maar dat is in de eerste twee races van het seizoen niet het geval gebleken. Reden genoeg voor oud-Formule 1-coureur Felipe Massa om te geloven dat het record van Michael Schumacher 'niet snel' verbroken zal worden. "Zeker, Hamilton heeft ook zeven wereldtitels, maar ik geloof niet dat hij een achtste kan winnen – althans, niet met deze auto dit seizoen", zegt Massa tegen het Duitse Bild. "De Mercedes is te slecht voor Lewis om een realistische kans te hebben op een grote rol in de titelrace. Hij kan nog zo goed rijden als hij wil, zijn auto is te traag."

Voor de voormalig Ferrari-coureur is er dit jaar één duidelijke favoriet voor de titel. "Duidelijk Max Verstappen! Wat hij en Red Bull lieten zien in de eerste race van het seizoen was indrukwekkend. Lewis en Mercedes zouden in de volgende races 0,6 tot 0,8 seconden per ronde in de auto moeten vinden en inhalen om op gelijke hoogte te komen. Het team van Mercedes is goed, maar ik vertrouw er niet op dat ze dat zullen doen. En ze vertrouwen zichzelf waarschijnlijk ook niet", lacht Massa. "Vooral omdat Red Bull ook aan de auto zal blijven sleutelen."

Hoewel de kansen voor Hamilton nu niet groot zijn, zou het volgens Massa een 'fout' zijn om hem af te schrijven. "Naast Michael en Ayrton Senna is hij de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Naast zijn ervaring heeft hij een zeer goed gevoel voor rijden. Lewis kan opnieuw wereldkampioen worden, maar daarvoor heeft hij een competitieve auto nodig. Die heeft hij momenteel niet."

Red Bull-tijdperk

Waar het voor Mercedes nu minder gaat, staat er geen maat op Red Bull. Vorig jaar bood Ferrari nog weerstand aan het begin van het seizoen, nu lijkt het team van Max Verstappen en Sergio Perez op eenzame hoogte te staan voor wat betreft racesnelheid. Massa stelt dat er sprake is van een nieuw tijdperk in de Formule 1. "Max Verstappen is de afgelopen twee jaar wereldkampioen geweest. Ik zie geen reden waarom hij de hattrick niet zou halen. Veel meer zelfs. Max kan ook vier, vijf of zes titels op rij winnen."

Hij benadrukt wel dat 'alles moet kloppen' voor zo'n run. "Dat is wat op dit moment het geval is. Max maakt geen fouten, Red Bull werkt perfect, de motor is sterk. Zo was het ook met Michael bij Ferrari en Lewis bij Mercedes. De omstandigheden zijn ideaal voor een Red Bull-tijdperk."

Massa oordeelt daarom dat Verstappen op dit moment de grotere bedreiging vormt voor het verbreken van het record van Schumacher dan Hamilton. "Momenteel wel. Max maakt geen fouten, hij rijdt als een robot. Hij is extreem volwassen voor zijn leeftijd. De twee titels hebben hem nog beter gemaakt. Hij is nu meer ontspannen, niet meer zo verbeten. Hij rijdt nog steeds af en toe met het breekijzer, maar hij gebruikt het doelgerichter."