Max Verstappen is bezig aan zijn negende seizoen in de Formule 1. Hij reed in 2015 nog een volledig seizoen bij het zusterteam van Red Bull, maar mocht bij de Grand Prix van Spanje van 2016 instappen bij het topteam. Hij schreef die race meteen op zijn naam en zou door de jaren heen meerdere zeges pakken. In 2021 kroonde hij zich na een intense titelstrijd met Lewis Hamilton tot Formule 1-kampioen en prolongeerde die titel vorig jaar op overtuigende wijze. Ook dit jaar lijkt de 25-jarige Nederlander de topfavoriet voor de titel.

Iemand die ervan overtuigd is dat Verstappen dit jaar opnieuw kampioen wordt, is oud-Formule 1-coureur Felipe Massa. De Braziliaan verwacht dat de Red Bull-coureur alle records kan verbreken, mits hij lang genoeg in de Formule 1 blijft. "Max Verstappen bewijst al een tijdje dat hij een fenomeen is", zegt Massa in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Wat hij bereikt qua overwinningen en prestaties is te vergelijken met de beste momenten die we hebben gezien van Senna, Schumacher of Hamilton. Hij zit op hetzelfde niveau, plus hij is erg jong en heeft nog vele racejaren voor zich, dus hij kan alle records breken en Michael en Lewis inhalen, als hij bereid is lang in de Formule 1 te blijven", doelt de Braziliaan op het feit dat de Nederlander regelmatig de indruk heeft gegeven niet al te lang in de Formule 1 te willen blijven.

Het seizoen is nog jong met slechts vijf verreden races, toch voorziet Massa nu al de derde wereldtitel voor Verstappen. En, weet de oud-Formule 1-coureur zeker, daar zal het niet bij blijven. "Ik verwacht dat hij dit seizoen zijn derde titel wint en daarna nog veel meer. Als we het over kwaliteit hebben, dan is naast de perfectie in het rijden ook de koelbloedigheid die Verstappen op de belangrijkste momenten weet te bewaren indrukwekkend. Hij is altijd helder, weet de juiste beslissingen te nemen en kan als weinig anderen samenwerken met het team. Hij heeft veel inspraak binnen het team en iedereen volgt hem en staat aan zijn kant."

Massa ziet bovendien nog een 'winnende eigenschap' van Verstappen. Niet op de baan, maar juist ernaast. "Max is alleen gefocust op racen, zonder andere afleidingen, en dat helpt hem om altijd op zijn best te zijn. Als hij kon, zou hij vierentwintig uur per dag rijden, in de simulator of op het circuit", vermoedt de ex-Ferrari-coureur, wetende dat Verstappen ook regelmatig thuis in de simulator stapt, zoals onlangs voor de iRacing 24 uur van de Nürburgring waarin hij derde werd met Team Redline.

Dit alles zorgt er volgens Massa voor dat Verstappen en Red Bull als combinatie 'nog steeds the one to beat' is in de Formule 1. "De beste coureur met de snelste auto", stelt Massa vast. Hij vraagt zich daarom af of de straf die Red Bull kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, een mindering in windtunneltijd, voor merkbare gevolgen zorgt. "Het is moeilijk voor te stellen dat de beperkingen in de windtunnel hun concurrentievermogen zullen beïnvloeden", besluit de Braziliaan.