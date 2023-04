Massa onderneemt stille stappen om F1-titel 2008 aan te vechten

Het is alweer vijftien jaar geleden, maar het Formule 1-kampioenschap van 2008 kwam onlangs weer volop in de schijnwerpers te staan. Directe aanleiding hiervoor waren de uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. In een recent interview liet hij optekenen dat in zijn optiek Felipe Massa de echte kampioen van 2008 was, waardoor Lewis Hamilton naar zijn mening nu zesvoudig wereldkampioen is. Dit vanwege Crashgate, waarbij Nelson Piquet Jr. de orders van Renault-teambaas Flavio Briatore opvolgde om zijn auto in de Grand Prix van Singapore opzettelijk in de muur te zetten, om teamgenoot Fernando Alonso te helpen.

Crashgate kwam pas in 2009 aan het licht, maar Ecclestone liet weten dat hij er, net als de FIA, al in 2008 van op de hoogte was. Volgens Ecclestone had het resultaat van die race geschrapt moeten worden, maar hij wilde de sport beschermen en voor een 'enorm schandaal behoeden'.

Voor Felipe Massa, die de titel in de slotseconden van het seizoen 2008 verloor door de inhaalactie van Lewis Hamilton op Timo Glock, waren de uitspraken reden genoeg om de mogelijkheden te onderzoeken om de titel aan te vechten. De Braziliaan gaf toe voor een lastige uitdaging te staan, aangezien de zaak redelijk verjaard is en in de FIA-statuten stond dat er niet meer aan de titel gekomen mocht worden zodra de trofee was overhandigd. Maar in de zoektocht naar gerechtigheid, zo gaf hij in gesprek met Motorsport.com aan, bekeek hij alle opties.

Motorsport.com heeft nu vernomen dat Massa inderdaad al stappen heeft ondernomen. Hij heeft een college van advocaten samengesteld dat de zaak nader moet bestuderen. Als eerste stap zal de ex-Ferrari-coureur geen publieke uitspraken meer doen over zijn vervolgstappen. Bovendien zal hij zijn meningen over de zaak en de betrokken personen voor zich houden.

Onlangs reageerde Piquet Jr. op de verhalen over Crashgate die door deze saga zijn aangewakkerd. Hij benadrukte dat hij de crash niet met de intentie om Massa te hinderen veroorzaakte en stelde dat hij 'als een hond' werd behandeld door Renault.